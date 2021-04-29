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İyilik Meleği Melisa Özmen Yardımlarıyla Dikkatleri Çekiyor! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2021 Perşembe 11:21
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İyilik Meleği Melisa Özmen Yardımlarıyla Dikkatleri Çekiyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

Sosyetik güzel ve Yerli Paris Hilton olarak tanınan Özmenlerin biricik güzeller güzeli kızı Melisa Özmen genç yaşta hem dünya modasını takip ediyor hemde aldığı eğitimlerle bir çok kişi tarafından büyük beğeni topluyor.

Hem Lüks hayatından vazgeçmiyor hem de yardıma muhtaç ailelere yardım ediyor! Ramazan ayında büyük yardımlarıyla birçok aileye yiyecek erzak dağıtan Melisa Özmen Çengelköy de boğazda yalısından tüm yardım ettiği evleri tek tek takip ediyor. Pandemi sürecinde evinden çıkmayan Melisa Özmen Yardımcılarıyla tüm istanbul’a ve çevre illere ramazan için hazırlattığı binlerce yardım kolilerinin dağıtımını yaptırıyor. 

Geçtiğimiz ay İki dergiye birden kapak kızı olan Melisa Özmen İstanbul’da bir çok elit Avm ve bilboardlarda yerini aldı. 

Nişantaşı Üniversitesi Turizim ve Otelcilik bölümünü eğitim hayatında tercih eden Melisa Özmen babasının yolundan gidiyor! Otellerinin başına geçecek! Her alanda donanımlı olduğunu hissettiren Melisa Özmen Star Tv’de Vahe Kılıçarslan’ın programına konuk olmuş ve boğazdaki yalısında program çekmişti. Düzgün diksiyonu ile oyunculuk tekliflerini değerlendirdiğini dile getiren Sosyetik Güzel sürprizlerle geliyor!

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İyilik Meleği Melisa Özmen Yardımlarıyla Dikkatleri Çekiyor
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