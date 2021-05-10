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Kadın yönetmenlere daha çok fırsat tanınmalı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:09
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Kadın yönetmenlere daha çok fırsat tanınmalı

Haber Sedat Sarıkaya

Yönetmen, senarist ve kamera önü eğitimcisi Nihan Taylan sinema ve dizi sektöründe yönetmen olarak kadınlara daha fazla şans verilmesi gerektiğini açıkladı.

Nihan Taylan “En son Andaç Haznedaroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı film “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” belki de son yılların en güzel filmlerinden birisi. Bir kadın yönetmene şans verildiğinde neler yapabileceğinin de en güzel örneği. Tabi bunun gibi birçok yönetmen ve onların yaptıkları filmleri bir çırpıda sayabiliriz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Nihan Taylan “Pandemi dolayısıyla çekimlerini ertelemek zorunda kaldığımız hikayesini Kadir Çolak’ın yazdığı ve Yasin Yılmaz ile Gülsüm Arife’nin senaryolaştırdığı “Son Bakış” adlı filmde kamera arkasında olacağım. Filmimizin hikayesi bir aile reisinin hataları yüzünden dağılmış bir ailenin 25 yıl süren hüznünü anlatıyor. Filmimizde Yeşilçam’ın birçok emektar oyuncusu bizlerle olacak. Bu film sayesinde unutulmaya yüz tutmuş sanatçılarımızı da onere etmeyi hedefliyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

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Kadın Yönetmenlere Daha çok Fırsat Tanınmalı
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