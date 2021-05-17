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'Katiller Cenazede’ pandemide hayatını kaybebeden müzisyenler için yayımlandı

Genç nesilin üretken isimlerinden BATU AKDENİZ pandemide hayatını kaybebeden müzisyenler için yeni şarkısını yayımladı!

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:08
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'Katiller Cenazede’ pandemide hayatını kaybebeden müzisyenler için yayımlandı

İSTANBUL

Haber : Dinçer KARACALAR

'Katiller Cenazede’yi pandemi döneminde başta hayatını kaybedenler olmak üzere, geçim sıkıntısı çeken müzisyen arkadaşlarıma adıyorum..‘’

Katiller Cenazede, içinde bulunduğunuz dönemin, düzenin ve sistemin bizi hem toplumsal hem de kişisel olarak nasıl sıradanlaştırdığını ve pasifize ettiğini anlatan protest bir rock parçası. Şarkı çok yüksek bir sesle bu olumsuz duruma karşı çıkarken bir özeleştiri yapmayı da ihmal etmiyor.

Son zamanların en iddialı yeni nesil rock parçalarından biri olan Garaj Müzik etiketli  Katiller Cenazede’nin kaydı Ankara’da Mirage Stüdyoları’nda gerçekleştirildi. Yayınladığı 2 EP ve teklilerle Türkçe rock’ın en güçlü genç temsilcilerinden olan Batu Akdeniz, sonbaharda yayınlayacağı ilk uzunçalar için geri sayıma Katiller Cenazede ile devam ediyor.

Ortasında epik bir rock solosu bulunan Katiller Cenazede, Batu Akdeniz’in tenor vokalleri, yüksek gitarları ve kendine has modern – retro rock karışımı sound’uyla birleşip etkisi çok güçlü bir marş olarak karşımıza çıkıyor.

Genç rock sanatçısı, şarkısını pandemi koşulları sırasında hayatını kaybeden müzisyenlere adıyor. Şarkıyı bir de Batu’nun sözleriyle duyalım:

‘’Sıkıldım. Her gün kötü bir haberle uyanmaktan sıkıldım. Bununla ilgili bir şey yapamamaktan da sıkıldım. Bir genç olarak kendimi mahcup hissediyorum. Müzisyen olarak da hissetmek istemedim belki de ve Katiller Cenazede’yi yazdım. Şarkının bana göre iki anlatısı var. Dinleyen kişinin o sıradaki ruh haline göre hangisini daha çok duymak isteyeceği ise ona kalmış..

Birincisi, gerek içerisinde bulunduğumuz coğrafya gerekse siyasal iklim itibariyle geleceğe dair umutlarımızın tükenişi, her gün daha kötü bir sabaha uyanmak ve bununla ilgili hiçbir şey yapamayacağımız hissiyatı. Bu hissiyatın bizi yavaş yavaş uyuşturduğu hissi ve istemeyerek de olsa bu düzenin bir parçası haline gelmemiz. Özeleştirim burada devreye giriyor.

İkincisi ise her gün biraz daha değişen ve bencilleşen dünyanın yarattığı ikiyüzlülük, çizdiği sahte rol modeller ve günlük hayatta karşımıza çıkan çirkin karakterlerin hayatlarımızda yaşattığı tahribat..

Bu iki anlatının ortak noktası ise, böyle hissetmemizin sorumlularının gözümüzün içine bakarak yalan söylemeleri ve bunların tam karşısındaymış gibi gözükmeye çalışmaları.  

Rock ‘n’ Roll’un gücüne inanıyorum. Söyleyeceklerimi hiç olmadığı kadar sert ve yüksek söyledim bu kez, yine rock ‘n’ roll’un yardımıyla.

‘’Masumiyet ölmüş yine,

Katiller Cenazede,

Gitmeye hiç yok yüzüm

İstesem de..

Çözülmez bir bilmece

Yarattılar gündüz gece,

İçinde kaybolmuşum

Bilmesem de…’’

 

Söz – Müzik: Batu Akdeniz

Aranje: Batu Akdeniz, Bulut Gör

Gitar: Batu Akdeniz, Che Mutko Akça

Bas Gitar: Aslan İstepanov

Klavye: James Taylor

Davul: Bulut Gör

Kayıt, Mix, Mastering: Uğur Karaman – Stüdyo Mirage

Artwork: Serkan Tuna, Emre Ergenç

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarKatiller CenazedeMüzisyenPandemiBatu AkdenizRock N RollYeni Çağrı
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