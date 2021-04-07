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KISA SÜREDE YÜZ BİNLER DİNLENDİ ROMİNA SEVGİN YALAN

Yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Azerbaycanlı şarkıcı Romina’nın ‘Sevgin Yalan ’isimli şarkısı Sevenleriyle buluştu..

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Nisan 2021 Çarşamba 16:24
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KISA SÜREDE YÜZ BİNLER DİNLENDİ ROMİNA SEVGİN YALAN

HABER: ASLAN SAYIM

Etkileyici sesi ve her kelimesinde anlam yüklü Sevgin Yalan isimli eseriyle tanınan ve ünlenen Azerbaycanlı şarkıcı Romina, müzik listelerinde ilk sıralarda yer alıp çok kısa sürede Youtube’da 122.957 üzerinde izlenme rekoruna ulaştı.

Psikolojik danışmanlık yapan ve aynı zamanda müzikle uğraşan Azerbaycanlı şarkıcı Romina, bugüne kadar söz ve müziği kendisine ait birçok beste yaptı.

Romina’nın bir süre önce piyasaya çıkardığı söz ve müziğinin kendisine ait, Aranjesi ve düzenlenmesi müzisyen - prodüktörİskender Paydaş tarafından yapılan ‘Sevgin Yalan ‘şarkısıyla hedefi 12’den vurdu. 

Pandemi’nin kendisini etkilemediğini dile getiren Romina,’Pandemi nedeniyle evde bunalan ,sıkılan insanlarla sohbet ederek psikolojik destek sağladım.  Ve onlardan aldığım ilham ile  bol bol eser yaptım. Tek hedefim sesimi dünyaya duyurmak. Bunu da başaracağıma inanıyorum ‘dedi. 

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Romina , yakında ismini sır gibi sakladığı dünyaca ünlü bir şarkıcıyla düet yapacağını dile getirdi.

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Romina’nın, İskender Paydaş Produksiyon etiketi taşıyan “Sevgin Yalan” isimli tekli çalışması, video klibiyle netdmüzik’te yayında. Prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü İskender Paydaş’ın üstlendiği şarkının söz ve müziği Romina imzası taşıyor. Şarkının video klibinde yönetmen koltuğuna Murat Gönüllü oturdu.

Psikolojik danışmanlık yanında müzik sektörüne de geçiş yapan Romina, ilk şarkısında Türkiye’nin

önde gelen aranjörlerinden İskender Paydaş’la çalıştı. Paydaş, aynı zamanda Romina’nın video klibinde de rol aldı.

Azerbaycanlı şarkıcı Romina’nın yeteneğini keşfeden ve 1 sene boyunca stüdyo çalışmaları ile

destekleyen İskender Paydaş önümüzde ki zamanlar da gerçekleşecek farklı projeler için de kolları sıvadı.

Efektleri Mustafa Vangöl ve Ercan Küçük tarafından yapılan klip, sizlerin beğenisine sunulmaya hazır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanlıRominaSevgin Yalan
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