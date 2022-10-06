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Kuaför Tayfur Aldıbaş ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Birçok ünlü ismin saç ve makyajına imza atan Tayfur Aldıbaş hayallerinin peşinde koşmaya devam ediyor. 1981 yılında Almanya’da doğan ünlü make-up artisti Tayfur Aldıbaş çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin keyfini çıkarıyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 18:35
Kuaför Tayfur Aldıbaş ünlülerin vazgeçilmezi oldu

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Tayfur Aldıbaş hayallerini anlatırken, ‘’Her zaman hayalimin peşinden koştum, koşmak istedim. Hayallerimi gerçekleştirmek istedim ve sonunda gerçek oldu. Küçük yaşlarda kız kardeşimin saçlarını yapardım. Onu okula gönderirken dedim ki ‘’Ben ünlü bir kuaför olacağım.’’ Derdim ve herkes bana gülerdi. ‘’ ifadelerini kullandı. 

Lise hayatını başarıyla tamamlayan Tayfur Aldıbaş, kuaförlük mesleğine atıldı ve makyaj, gelin başı yarışmasına katılarak 2. oldu. Tayfur Aldıbaş, ‘’Herkes beni tanıyacak, hayallerimi gerçekleştirmek için çoğu şeyden vazgeçtim. Sosyal hayatımdan, arkadaşlarımdan ve kendimden… Kendimi mesleğime adadım.’’ cümlelerini belirtti. 

15 yıl önce Düsseldorf’ta Ama Academy’de 3 ay makyajlık eğitimi alan Tayfur Aldıbaş yetenek konusunda kendisini aştı.

İlk olarak sanatçı Lara ile çalışan Tayfur Aldıbaş ardından İrem Derici, Ece Seçkin, Derya Uluğ ve Çağla Şikel gibi tanıdık isimlere hizmet verdi. Tayfur Aldıbaş, ‘’Hayallerim gerçek oldu. Her zaman inandım kendime ve başardım.’’ dedi.

Türkiye’de ve dünyada Belane başta olmak üzere en ünlü dergilerin çekimlerinde de yeteneğini konuşturdu. 

Tayfur Aldıbaş'ın instagram hesabı @tayfurstyle olarak biliniyor. 316 binden fazla takipçiye ulaşan Tayfur Aldıbaş ünlülerin vazgeçilmezi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 06.10.2022 18:41
Anahtar Kelimeler:
MakeupAlmanyaünlüKuaför Tayfur Aldıbaş
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