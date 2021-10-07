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Magazin programlarının “Üç Maymun”u kim?

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2021 Perşembe 11:15
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Magazin programlarının “Üç Maymun”u kim?

DİNÇER KARACALAR


Müzik kariyerinde 27 yılı geride bırakan ünlü şarkıcı Uriel, yeni çalışması ile hem listeleri hem de magazin gündemini sallamaya hazırlanıyor. Sanatçı, sözlerini kendisinin yazdığı, yakında müzikseverlerle buluşturacağı “Üç Maymun” isimli şarkısında gündüz kuşağındaki konulara ve kadın programcılara göndermede bulunuyor.

Almanya doğumlu ünlü müzisyen Uriel Salnaitis, merakla beklenen albümü öncesi hayranları için bir sürpriz hazırladı. Uzun süredir çalıştığı, 70’lerin, 80’lerin ve 90’ların en hit şarkılarını yorumlayacağı albüm projesinde sona gelen ünlü şarkıcı, büyük buluşma öncesi, sözleri kendisine ait olan “Üç Maymun” isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak. Gündüz kuşağındaki magazin konularına ve programlara ev sahipliği yapan kadın sunuculara gönderme yaptığı parçası ile büyük ses getirmeye hazırlanan Uriel, “O isimleri açıklamayacağım ama şarkıyı dinleyen herkes kim olduklarını anlayacak” diyor.


“AMACIM POLEMİK YARATMAK DEĞİL”

Müzikten arta kalan zamanlarında oyunculuk üzerine çalışmalar yapan Uriel, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve hayvanseverliği ile de adından söz ettiriyor. Duyarlı kişiliğini şarkılarına da yansıtan ünlü müzisyen, “Üç Maymun”da gündüz kuşağındaki magazin programlarına eleştirel bir bakış atıyor. Kariyerinde özel hayatını hep ikinci planda tutan Uriel, “Magazin hepimizin ilgisini çeken bir alan. Ben de işim dolayısıyla bunun bir parçasıyım. Hem bir sanatçı hem de izleyici olarak ekranda gördüğüm eksiklikleri, özellikle de kendilerine bakmadan acımasızca insanları yargılayan sunuculara bir mesaj vermek istedim. Şarkım yayınlanınca ne söylemek istediğim ve kimleri kastettiğim anlaşılacak. Ama ben o isimleri direkt olarak hiçbir zaman açıklamayacağım. Çünkü amacım polemik yaratmak değil, sanatçı gözüyle tespitte bulunmak” diye konuştu.

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