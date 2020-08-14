MAGAZİNMATİK

145.000 TL’lik Barış Murat Yağcı Sevgisi!

Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan 'nın üstlendi Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ödül Senin" adlı programda Beşiktaş' ın "Bırakmam Seni "kapsamındaki kampanyasına destek için birçok tanınmış isim bir araya gelirken, geceye koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Survivor 2020 yarışmasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı damgasını vurdu.

Barış Murat Yağcı fan grubu olan BMYFC 145.000 TL’lik bağışı ile yok böyle sevgi, yok böyle fan club dedirtti.Kanal D' de yayınlanan "Ödül Senin" programının sosyal medyada aynı anda Reyting'de zirveye yerleşirken Hülya Avşar ve Yılmaz Erdoğan 'nın, Barış' a" Senin fanların neymiş öyle, canavar gibiler" ifadelerini kullanmaları sosyal medyada büyük yankı getirdi.

Bahçeşehir kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel telefon ile bağlanarak hem maddi, hem 1903 adet forma bağışında bulunup, Barış Murat Yağcı 'da bu formaları imzalayacağının müjdesini verdi.

Ekin Ekinci Hedefine İlerliyor!

Ekin Ekinci genç bir yetenek…Kendisi ile tanışmam sevgili Süheyl Atay sayesinde olmuştu.Süheyl bu herkesi öyle kolay kolay beğenmez illa büyük bir ışık görmüştür Ekin’de demiştim.

Gerçektende öyle!...İyi bir müzik eğitimi almaya devam eden sevgili Ekin ilk tekli çalışması olan “Gel Artık” ile müzik piyasasına adımını attı.

Sözü ve müziği Kubilay Karça’ya düzenlemesi Abdurrahman Şimşek’e ait şarkı’ya İlay Alpgiray yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Şarkıyı dinleyince ilk aklıma gelen artık müzik piyasasını belirleyen sosyal medya uygulaması Tiktok’ta bu şarkı viral olur düşüncesiydi.

Şarkı Ekin’in sesine tam oturmuş mis gibi yaza özel bir aşk şarkısı olmuş bu çalışma…Youtube izlenmelere baktım hatırı sayılır bir izlemek rakamı elde etmiş yorumlar da olumsuzluklara rastlanmıyor yani anlayacağınız dinleyen sevmiş şarkıyı…

Bu şarkı Ekin için ilk tecrübe ve oldukça da başarılı olmuş ilk çalışmada.Artık genç ve düzgün işler yapmak isteyenlerin yanında olmalıyız diyorum siz ne dersiniz?

Hümeyra’nın Acısı Büyük!

Bir annenin hiç yaşamak istemediği bir durumdur evladının ölümü.

Usta isim Hümeyra ne yazık ki bu büyük acıyı geçtiğimiz hafta yaşadı.

Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çoğumuz usta oyuncunun bir çocuğu olduğunu bile bilmiyorduk! Özel hayatını magazinden uzakta yaşayan Hümeyra evladının acısı ile sarsıldı.Acının daha büyüğü ise Hümeyra'nın İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtırması ile oğlunun cansız bedeni ile karşılaşması olmalı

Oğlunun cenazesinde hayli bitkin ve üzgün olan Hümeyra’yı Halit Ergenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Berna Yılmaz, Özge Özpirincci, Çağan Irmak, Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç, Gonca Vuslateri, Onur Saylak, Engin Öztürk, Boran Kuzum gibi isimler yalnız bırakmadı

Başın Sağ olsun Hümeyra…

Kızlarına Kavuşacaklar!

Geçtiğimiz haftanın iki güzel haberi de şarkıcı Alişan ve Buse Varol ile Petek Dinçöz Kodaloğlu ve Serkan Kodaloğlu çiftlerinin yeni bebek paylaşımları idi.

Alişan ile eşi yeni doğacak olan bebeklerinin cinsiyet öğrenme partisini yaparken Petek Dinçöz Kodaloğlu ile eşi de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla yeni bebek müjdesini verdiler.

Her iki çiftte birer kız bebek sahibi olacaklar…

Alişan mutluluğunu “Yıllardır dilediğim şey evlenmek ve bir yuva kurmaktı..Önce Allah Buse’yi çıkardı karşıma ve çok sevdik evlendik Tabiki meyvesini de istedik Allah’tan,hemde çok istedik..Burak’ı verdi bize ve ilk kucağımıza aldığımız andan beri dünyanın en mutlu insanı olduk..Şimdi ailemiz büyüyor ve bize birde kız çocuk verdi Allah’ım..İnşallah sağlıkla kucağımıza almayı da nasip eder..Verdiğin ve vereceğin her şeye şükürler olsun Allah’ım..İsteyen,dileyen herkese nasip etsin İnşallah bu duyguyu Güzel dileklerde bulunan herkese şimdiden teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

Petek Dinçöz Kodaloğlu ise bebek haberini sosyal medyada paylaştığı bir çift pembe patik ile sevenlerine duyururken eşi bu paylaşımı kalp emojilerine boğdu.

O Bir İkiz Annesi!...

Halk TV'de yıldızı parlayan başarılı sunucu Oya Lale Özan Arslan'ın bilinmeyenlerinden bir tanesi de ikiz annesi olması

Özel hayatını sosyal medyaya fazla taşımayan ünlü sunucu şu günlerde Youtube'da Bizim TV kanalında yine birbirinden ilginç söyleşilerle kariyerine devam ediyor.

Arslan, yakın takipçileri tarafından bilinen ikiz kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında paylaştı.Oya Lale Özan Arslan , Lal ve Dora adındaki iki kızı ile çektiği bir selfieyi ınstagram hesabında "canlarım" notu paylaştı.

Sibel Can’ın En Büyük Aşkı!

Şarkıcı Sibel Can yeni bir 'Hayat' için uzun süredir hazırlıklarını sürdürüyordu.

Sibel Can en sonunda yeni 'hayat'ına kavuştu.Sibel Can’ın yeni albümü ‘Hayat’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos’ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini aldı

Sanatçı, projenin çıkış şarkısını sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı ‘En Büyük Aşkım’ olarak belirledi.

Serap Paköz’ün Ekrana Dönüş Tarihi Belli Oldu

Star tv ekranında yayınlanacak olan ve usta sunucu Serap Paköz'ün sunacağı Gerçeğin Peşinde programının yayın tarihi belli oldu.

2 sezon TV 8 ekranında Gerçeğin Peşinde programını yapan ve bir çok dosyayı aydınlatmaya çalışan Serap Paköz 1 yıllık bir aradan sonra bu sefer Star TV ekranında "Gerçeğin Peşinde" programını sunmaya başlayacak.

Kayıplar, cinayetler ve farklı konulardaki dosyaları sonuçlandırmaya çalışacağı programın yayın günü ve saati de belli oldu.

Serap Paköz sosyal medya hesabından "çok yakında sizinle" olacağım mesajını verirken program Eylül başı gibi haftaiçi her gün ekrana gelecek.

Vadi Açıkhava'da Murathan Mungan Şöleni Var!

Maskeli Balo, Telli Telli, Eskiden, Çember, Fırtına, Aşk Tesadüfleri Sever, Nilüfer, Olmasa Mektubun, Aşk Yeniden gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla geceye renk katacaklar.

Murathan Mungan’ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü’ye ait.

Klasikle popu birleştiren proje; daha önce Senfonik Şebnem Ferah, Senfonik İbrahim Tatlıses, Broadway’den İstanbul’a Müzikaller, Senfonik Divalar-Nilüfer gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca’ya ait.

Covid19 nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak mekan kapasitesinin çok altında sınırlı sayıda seyirci alınacaktır.

Konserin biletlerine; www.biletix.com veya biletix satış noktalarından ulaşılabilir.