Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1405
ALTIN
494.175
DOLAR
8.6478
STERLİN
12.0789
EURO
10.3234
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64...
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 20 öğretim...
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...

Mehmet Ali Erbil : Ben Seda'nın  annesine anne derim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2021 Perşembe 10:35
0 Okunma
Mehmet Ali Erbil : Ben Seda'nın  annesine anne derim

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan kavgası geçtiğimiz günlerde magazin basınının gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil’i tecavüzle suçlamıştı, ardından “Tecavüz değil, aldatmaydı” diyerek söylediklerini yalanlamıştı.

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan kavgasının yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili UçanKuş Tv’ye konuştu.

Ünlü Şovmen, “Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir. Miami dönüşü Seda ile birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz” şeklinde konuştu.

Haber Sedat Sarikaya

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'in kadrosuna Murat Boz dahil oldu
Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'in kadrosuna Murat Boz dahil oldu
Ünlü Makeup Artist Fatih Şahin Oyunculuğa Adım Attı!
Ünlü Makeup Artist Fatih Şahin Oyunculuğa Adım Attı!
SEDAT SARIKAYA'NIN KALEMİNDEN ÇAĞRI KAYMAK YENİ ŞARKISI "DÜNYA" İLE 2021 YAZINA DAMGASINI VURACAK
SEDAT SARIKAYA'NIN KALEMİNDEN ÇAĞRI KAYMAK YENİ ŞARKISI "DÜNYA" İLE 2021 YAZINA DAMGASINI VURACAK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans