Mehmet Ali Erbil : Ben Seda'nın  annesine anne derim

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan kavgası geçtiğimiz günlerde magazin basınının gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil’i tecavüzle suçlamıştı, ardından “Tecavüz değil, aldatmaydı” diyerek söylediklerini yalanlamıştı.

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan kavgasının yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili UçanKuş Tv’ye konuştu.

Ünlü Şovmen, “Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir. Miami dönüşü Seda ile birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz” şeklinde konuştu.

Haber Sedat Sarikaya