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MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ BÜYÜK YARIŞMAYA ADAY SEÇİLDİ

Daha önce haberlerimizde yer verdiğimiz Genç oyuncu Muhammed Ali IŞIKTAŞ, kariyeri ile ilgili özel açıklamalar yaptı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:52
MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ BÜYÜK YARIŞMAYA ADAY SEÇİLDİ

HABER: Nihat İlikcioğlu 

Sadece oyunculuk ile ilgilenmediğini belirten Muhammed Ali IŞIKTAŞ, senaryo ve yapımcılığa daha çok ağırlık verdiğini söyledi. Daha önce "FEDAİ" Adlı diziyi yazıp yöneten IŞIKTAŞ, Ayrıca dizinin başrol oyunculuğunu üstlenmişti.Dizi bir çok kişi tarafından beğenilmiş fakat bazı sebeplerden dolayı ara verilmek zorunda kalınmıştır. Şimdilerde yeniden hazırlık yapılan projeler için çalışan genç yetenek, yeni projeler için hazırlığını sürdürürken çok büyük bir senaristlik yarışmasına da aday gösterildi. 

KENAN İMİRZALIOĞLU, ÖMER FARUK SORAK,MEHMET BOZDAĞ, GÜRHAN ÖZÇİFTÇİ" gibi ünlü isimlerin jüriliğini yapacağı senaryo yarışmasında da boy gösterecek olan genç oyuncu,bu platform içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Her koşulda ailesinin desteğini fazlasıyla aldığını belirten IŞIKTAŞ, İnanarak çıktığım yolda en büyük desteği ailemden gördüm. Ve tabiki sevdiklerimde var. Ben hiçbir şeyi yalnız başarmadım başarımız ekip başarısıdır. Herkese teşekkürler yolumuz uzun"dedi. 

"YENİ PROJELER YAKINDA"

Projeler hakkında bilgi veren Muhammed Ali IŞIKTAŞ,senaryosunu ve yapımını üstlendiğimiz 3 sinema filmi projemiz var. Komedi, dram ve korku...Yeni projeler yakında... Önceliğim senaryo yarışmasında derece almak hayatta paradan daha değerli şeylerde vardır....Ekip arkadaşlarım ile umarım hep birlikte iyi yerlere geleceğiz" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ali Işıktaş
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