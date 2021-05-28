Murat Boz ve Müzik Şirketinin Davası Karara Bağlandı..

İSTANBUL

Haber Sedat Sarikaya

Stardium Müzik’in aralarındaki sözleşmeye aykırı davranarak gizlice konserlere çıktığı iddiasıyla Murat Boz’a açtığı dava reddedildi.

Şirket, 13 yıl önce açtığı davada “Sözleşmeye uymazsa 500 bin dolar cezai şart parasını ödeyecekti. Yurtdışında haberimiz olmadan katıldığı 45 konserin bedelini ödemedi” demişti.

Mahkeme, 7 yıl önceki kararında Murat Boz’un yapım şirketinden gizli 45 konsere çıktığı ve sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle 105 bin TL tazminat ödemesini hükmetmişti.

Her iki tarafın itirazı üzerine dava Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Mahkeme, şirketin davasını reddetti.