MUSTAFA AKAY'IN YENİ MÜZİK ALBÜMÜ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çeyrek asırdır sahnelerde olan, Türkçe ve yabancı şarkıları başarıyla yorumlayan Mustafa Akay, çıkardığı "Çınar" isimli iki şarkılık albümünü taçlandırdı. Albümün ilk çıkış şarkısı, Türk Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarından biri olan "Biliyorsun" oldu.

Aranjesini Özcan Şenyaylar, Mix Mastering'ini Tezcan Erol'un üstlendiği şarkıda Gitarlar'da Erdinc Şenyaylar, Çello Doğukan Şenyaylar, Yan Fülüt Hazan Akordeon- Özcan Şenyaylar, Xselefon Tezcan Erol imzasının yeraldığı şarkı Mustafa Akay'ın güçlü sesi ve 80- 90'lar tarzını yansıtıyor.

Klip Çıktı

Mustafa Akay'ın çıkardığı "Çınar" albümünden "Biliyorsun" şarkının klibi ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Taksim'de bir film platosunda çekilen, yönetmenliğini Murat Alphan'ın yaptığı klip, Youtube ve bir çok dijital platformlarda yerini aldı. Yeni çıkmasına rağmen büyük beğeni ile karşılanan şarkı Sezen Aksu'dan sonra en güzel yorumlanan şarkı arasına girdi.

"Bu şarkı her duyguya sahip"

"Bazı duygusal şarkılar insanın içine içine işler, bazıları müziğiyle bunu daha da arttırır. Bazı şarkılar aşk taşır, bazıları hüzün ve ayrılık. Bazılarının içinde ise hepsi vardır. Bu şarkıyı dinleyen bu hislerin hepsini kendinde hissetmez mi?" diyen Mustafa Akay "Bazı şarkıların mevsimleri vardır 'Biliyorsun' sanki sonbahar şarkısı"… şeklinde konuştu.

Karaağaç geliyor

Tenor sesli sanatçı Mustafa Akay'ın yeni albümü Çınar'ın içerisinde yer alan diğer bir şarkı yine Minik Serçe'nin en güzel şarkılarından "Karaağaç"tır. Yakın zamanda bu şarkısını da bir klip çalışması ile sevenleriyle buluşturacak.