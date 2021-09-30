Mustafa Kemal Çiçek ünlülerin saç bakımlarını yapıyor

HAKAN KANBUROĞLU

Mustafa Kemal Çiçek şöyle açıklıyor: Ünlülerin tercih ettiği, saçsızlık derdinden kurtardığı yönteme 5000 usd vererek Lensprotez saç yaptıran Türkiye nin en ünlü pop erkek sanatçısının ismini sır gibi saklamak zorundayım.

En yakın kamera çekimlerinde bile belli olmayan protez saç yöntemi uyguluyorum. Kimlik gizliliği anlaşması ile uygulama yaptığım ünlülerin yıllardır evlerinde saç bakımlarını yaptım.

Kadınların saç sorununu çözmesi için ne kadar ödeme yapması gerekiyor?

Ünlülerin protez saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek şöyle açıklıyor:

1990 yılında 1000 usd ye uygulama yapılıyordu. Tabii Usd nin değer kazanması ile fiyatlar değişti. Bir dönem kadın saçı bolluğu yaşandı fiyatlar 600 usd ye kadar düştü. Şimdilerde pandemiden ve israftan ötürü fiyatlar oldukça yükseldi. İstenilen uzunluk ve yoğunluğa göre 2000-4000 usd fiyat karşımıza çıkabiliyor.