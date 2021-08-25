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Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...

Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun “Base Rock” adlı single’ını beğeniye sunmuştu.Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:29
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Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...

HABER: DİNÇER KARACALAR

Suygun, şimdi yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısında. Avrupa’da ve Türkiye’de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken  Onur Suygun, Nisa (Metin Atak ) ile feat yaptığı yeni teklisi “LoLo”yu tüm dijital platformlarda yayınladı. 

Şarkıya klip de çeken Suygun, Alaçatı ve Çeşme’de kamera karşısına geçti. Çalışma, YouTube’da bir haftada 200 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Şarkı üzerinde yaklaşık 6 ay boyunca çalıştıklarını söyleyen Suygun, “Türkiye’de yaşanan yangın felaketi sebebiyle yayın tarihimizi erteledik. Şu an gelen tepkiler çok iyi” dedi. 

Ünlü Dj Onur Suygun, yoğun konser programıyla da sevenleriyle buluşacağını söyledi. 23 Ağustos’ta Alaçatı Zilly’de sahne alacak olan Suygun 24 Ağustos’ta B1 Bodrum’da, 25 Ağustos’ta Monarch Beach Çeşme’de ve Club Medusa Didim’de performans sergileyecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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