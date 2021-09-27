Rumeli, Patrick Swayze'ın şarkıları 200 milyonu aştı...

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Rumeli türkülerinin vazgeçilmez seslerinden olan Rumeli Semih, yeni teklisi 'Ferdanem' ile müzikseverlerin karşısına çıktı...

2005 yılında ilk albümünü çıkaran Rumeli Semih, 'Kıskananlar çatlasın' ve 'Remziyem gibi şarkıları ile 200 milyon dinlenilme barajını aşarak pek çok sanatçıyı geride bıraktı. Rumeli türkülerinin canlılığı ve yaşanılan hikayelerden konu olarak yazıldığını belirten Semih, 'Türküler bir milletin değeridir. Sahip çıkmalıyız' diye konuştu. Çok kısa zamanda son single çalışması 'Ferdanem'im' çok beğenildiğini güzel tepkiler aldığını söyleyen Semih, önümüzdeki günlerde Rumeli türküleri ile değişik altyapıları ile gençlere de hitap edeceğini belirtti.

Ünlü Hollywood starı Patrick Swayze, benzerliği de dikkat çeken Semih, 'Yakın çevrem benzerliğimden dolayı Rumelili Patrick' diyor.