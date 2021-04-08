Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1424
ALTIN
457.356
DOLAR
8.1557
STERLİN
11.2016
EURO
9.6785
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
36 aracın satışı yapılacak
36 aracın satışı yapılacak
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...

Rusya'dan Türkiye'ye Uzanan Başarı Öyküsü

Nail Lash & Brow Bar kaliteli hizmet anlayışından ödün vermiyor...

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 13:15
0 Okunma
Rusya'dan Türkiye'ye Uzanan Başarı Öyküsü

HABER: ASLAN SAYIM


Nail Lash & Brow Bar, kaş, kirpik, tırnak ve cilt bakımında modern yöntemleri kullanarak kaliteli bir hizmet sunuyor…

Alina Abrosimova, hizmette sınır tanımayarak müşterilerini her alanda memnun etmeye devam ediyor.

Nail Lash & Brow Bar zaman içerisinde hizmet odaklarını genişleterek çok sayıda ünlü ismi de ağırladıkları merkezlerinde, müşterilerini her alanda memnun etmek için çaba gösteriyor ve kaliteden asla ödün vermiyor. 

Alina Abrosimova, gelen yoğun talepler üzerine; kaş, kirpik ve tırnak bakımı dışında cilt bakım, bölgesel zayıflama vb. uygulamaları da hizmetlerinin arasına aldı. Her türlü cilt sorununa yönelik etkili işlemler gerçekleştiren merkez, tüm misafirlerinden tam not alıyor.

Alina Abrosimova; “İki şubeyle kalmayacağız, daha da ilerleyeceğiz, daha çok merkez açacağız ve yakında eğitim vermeye de başlayacağız. Başarılarımızdan dolayı ödüller de aldık ve daha çok ödül almak istiyoruz. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır, o yüzden tüm kadınlarımızı bekliyoruz”dedi.

Nail Lash & Brow Bar, bu pandemi günlerinde hijyenkonusuna da çok dikkat ediyor.  Merkezlerinde kullandıkları cihazlar ve aletleri sık sık dezenfekteişleminden geçiriyor, hijyene, sağlığa büyük önem veriyorlar.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Rusyadan Türkiyeye Uzanan Başarı Öyküsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın En Prestijli Estetik Güzellik Merkezi Tevfik Bozdağ Oldu! 
Yılın En Prestijli Estetik Güzellik Merkezi Tevfik Bozdağ Oldu! 
AVRUPANIN GÖZDE MODELİ DENİZ MİYAS
AVRUPANIN GÖZDE MODELİ DENİZ MİYAS
KISA SÜREDE YÜZ BİNLER DİNLENDİ ROMİNA SEVGİN YALAN
KISA SÜREDE YÜZ BİNLER DİNLENDİ ROMİNA SEVGİN YALAN
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans