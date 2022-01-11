SAMET KURT'tan DİYAR PALA ile Sürpriz Düet Projesi!

Haber: Dinçer Karacalar

İlk tekli çalışması 'Eyvah Eyvah' ile Z kuşağının beğenisini kazanıp paylaşım rekoru kıran Samet Kurt , ikinci stüdyo çalışması 'Seviyorsun Sende' için ünlü rapçi Diyar Pala ile bir araya gelerek sürpriz bir düete imza attı.

Başarılı şarkıcı Samet Kurt birkaç ay önce Eva Records etiketi ile ilk tekli çalışması 'Eyvah Eyvah' ı yayınlamıştı.

Tik Tok ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında oldukça ilgi görüp paylaşılan Samet Kurt, yaptığı her şarkıyla liste başı olan,

son olarak 'Benden Uzak Ol' hitiyle 50 milyondan fazla dinlenen ünlü rapçi Diyar Pala ile oldukça iddialı bir düet hazırladı.

Söz ve müziği Samet Kurt'a , düzenlemesi İlkan Günüç'e ait 'Seviyorsun Sende' de bir araya gelen ikili Emre Alev yönetmenliğinde çekilen video klipte birbirinden renkli sahnelere yer verdiler.

Samet Kurt & Diyar Pala düeti 'Seviyorsun Sende' Eva Records etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlandı.