Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ

Kartal'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Haluk Levent konseriyle bitti!

İstanbul Kartal’da 4 gün 4 gece süren büyük bir konser etkinlikleri ile kutlandı. Kartal Belediyesi’nin “Cumhuriyet Haftası” kapsamında düzenlediği etkinliklerin finali ise Elis Dubaz ve Haluk Levent konserleri ile yapıldı.

Cumhuriyet’imizin ilanın 98’inci yılı kapsamında yapılan kutlamaların 4’üncü ve son gününde sahneyi önce sanatçı genç şarkıcılardan Elis Dubaz aldı.Hepsi birbirinden hareketli ve sevilen şarkılarını orkestrası ile seslendiren Dubaz, Kartal Meydanı’na bulunan on binlerce Kartallı’ya keyifli bir eğlence yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren konserin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi sahneye çıkarak sanatçı Elis Dubaz’ı tebrik etti ve kendisine Kartal heykelciği ile çiçek verdi.

Haluk Levent'e çocuk hayranlarından çiçek yağmuru!

Sahne tüm hızı ile devam ederken Haluk Levent'e küçük hayranları çiçekler verdi.Hepsi dillere dolanmış şarkılarını art arda söyleyen Levent’e, meydanı dolduran Kartallılar adeta koro gibi eşlik etti. Sahneden aşağı inerek hayranlarının yanına giden ve bazı şarkılarını burada söyleyen Haluk Levent’e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser esnasında sevilen sanatçı Kartal için bir de şarkı besteledi. “Önümde tren, yukarıda martı, arkamda deniz, neredeyiz? Kartal’da” dizelerini taşıyan şarkıya, Kartallılar da büyük bir heyecan ile eşlik etti. Benzersiz bir görüntünün ve heyecanın hâkim olduğu konser sırasında sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Haluk Levent’i tebrik ederek, bestelediği şarkı ile alakalı beğenilerini dile getirdi ve günün anısına bir de Kartal heykelciği ile çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, Kartal Meydanı’nda 3 gündür Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının devam ettiğini belirterek kutlamaların son günü olsa da Cumhuriyet coşkusunun ve sevgisinin hiç bitmeyeceğini söyledi. Bundan tam 98 yıl önce sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’i zor şartlarda kurarak gençlere emanet ettiğini vurgulayan Başkan Yüksel, daha ileri yürümek gerektiğini ve Cumhuriyet’in “biz” olduğunu ve ilelebet yaşayacağını söyledi.

Haluk Levent’in Elfida,Çemberimde gül oya gibi bazıları efsaneleşmiş şarkılarını söylediği konser daha sonra kaldığı yerden devam etti. Her yaştan vatandaşın izlediği coşkulu konser İzmir Marşı ile sona erdi.

Hülya Avşar yeni nesil medyayı kullanamıyor…

İrem Derici’nin başarısının sırrı!

90’lardan beri Zerrin Özer’den Simge’ye kadar birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ve ‘Şöhretlerin İletişim Danışmanı’ olarak bilinen Özgür Aras, Sabah Gazetesi’nden Sonat Bahar’a konuştu.

Geleneksel medyadan günümüze şöhrete giden yolda pek çok kuralın değiştiğini söyleyen Özgür Aras, “Hülya Avşar yeni nesil medyayı kullanamıyor” dedi. Özgür Aras, son çıkan kitabı “Bazı Aşklar Yenik Başlar”ın yanında Aleyna Tilki’nin nerede olduğu, İrem Derici’nin başarısının sırrı ve Mehmet Ali Erbil’in hayatı hakkında da pek çok önemli açıklamada bulundu. Aras, şöhretler dünyasında kalıcılığı “Meşgul olursan, meşgul edersin” diyerek özetledi.

Deniz Seki “Keyfim çok yerinde…”

“Sanatın sizi iyileştirmesine izin verin ve konserlere gelin” diyen Deniz Seki önceki akşam sevenleriyle Antalya ‘da buluştu…

Sesi kadar sahnede giydiği iddialı kıyafetleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı Deniz Seki önceki akşam Antalya ‘da verdiği konserindeki sahne tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Dekolteli bir kıyafet tercih eden Deniz Seki, konserinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

Ayla Çelik ‘ten aldığı yeni şarkısı için günlerini stüdyo’da geçiren Deniz Seki konserlerine ara vermeden devam ederken “Sanatın sizi iyileştirmesine izin verin ve konserlere gelin” diye kendisini izlemeye gelen müzikseverlere çağrıda bulundu.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Deniz Seki bir gazetecinin keyfiniz yerinde mi sorusuna “Konserlerim çok keyifli geçiyor. Sevenlerimle şarkı söylemekten çok mutluyum. Keyfim çok yerinde…” diyerek cevap verdi.

Simge ‘den yeni şarkı müjdesi!

Bu yıl en çok konser veren başarılı ve sevilen kadın şarkıcı unvanına sahip Simge, konserinde Gülşah Saraçoğlu tasarımı bir kıyafet giydi.Simge, önceki akşam İstanbul Kartal Jolly Joker Kartal ‘da konser verdi… Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge, yeni şarkı çıkaracağını müjdeledi. Şarkının yeni yıla yetişmesi için tüm vaktini stüdyoda geçirdiğini dile getiren Simge, iki şarkı arasında karasız kaldığını içinden birini seçip çıkış yapacağını açıkladı.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik ziyafeti yaşatan Simge, enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir gece ’ye imza attı. Başarılı şarkıcı yaklaşık iki saat sahne de kalarak son şarkısı “Sevmek Yüzünden” in yanı sıra en çok istek alan şarkısı “Öpücem” i ve dünden bugüne kadar müzikseverlerin kalbinde iz bırakmış hit şarkılarını söyledi.

Gülben Kıbrıs’ı büyüledi!

Her şarkısıyla zirveye yerleşen Gülben Ergen , yeni şarkısı “Ciğerparem” in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs’ta verdi.

Tolga Çam imzalı kostümle göz dolduran Gülben Ergen’in sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel & Casino yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Gülben Ergen sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı. Ankara, Bursa, İzmir, Edirne ve Trabzon, Adana daha birçok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gece yaşatan Gülben Ergen sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Gülben Ergen’in konser öncesi sosyal medyasında paylaştığı “Hayali Şövalyem’ paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kocaeli Cumhuriyet kutlamalarında Funda Arar'la görkemli final

Kocaelililer konserin öncesi "Onuncu Yıl Marşı’nı seslendirdi. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında gerçekleştirilen konserde sanatçısı Funda Arar on binlerce Cumhuriyet sevdalısı ile bir araya geldi.

ARAR’A KOCAELİSPOR FORMASI

Türkiye’nin en sevilen seslerinden Funda Arar’ı Kocaeli’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Çakmak, sanatçıya Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın ve Kocaelililer adına Türk Bayrağı, Kocaelispor forması ve çiçek hediye etti. Başkan Vekili Çakmak, alanı dolduran on binlerce Kocaeliliye Başkan Büyükakın’ın selamlarını ileterek gençlerin bayramını kutladı. Başkan Vekili Çakmak, “Ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. 98 yıldır Ata'mıza, eserlerine, devrimlerine sahip çıkıyoruz. Ne mutlu bizlere ne mutlu Kocaelililere" diye konuştu.

ŞARKILARINI KOCAELİLİLER İÇİN SÖYLEDİ

Ünlü sanatçı Funda Arar, Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinin Cumhuriyet'in 98'inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali”nde sahne aldı. Funda Arar, konserine ‘Doldur yüreğimi’ şarkısı ile başladı. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında dolduran on binlerce Kocaeliliyle Onuncu Yıl Marşı’nı seslendiren Arar, tarihi bir geceye imza attı. Arar, "Kocaeli'nde, olmaktan gurur duyuyorum. Böylesi güzel, böylesi şenlikli, böylesi coşkulu Cumhuriyet kutlamasında olmaktan çok mutluyum. Bizleri sizlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CUMHURİYET KUTLAMALARINA RENK KATTI

Funda Arar, Kocaeli'nde kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. “Senden Öğrendim”, "Benim İçin Üzülme", “Alagül” “Yak Gel”, “Gamsız”, “Ateş Düştüğü Yeri Yakar”, “Yediverenim”, “Onursuz Olmasın Aşk”, “Kum Gibi”, “Duyanlara Duymayanlara” “Onu Alma Beni Al”, “Rakkas” “Sallasana Mendilini”, “Unutamadım”, “Bende Özledim Bende” “Yanıyorum”, “Kesil Çayır”, “Armağansın”, “Camdan Kalp”, “Estarabim”, “Arapsaçı”, “Kalp Kalbe Karşı” gibi sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, gecenin finalinde yeniden sevenleriyle "Onuncu Yıl Marşı’nı seslendirerek Kocaeli’ndeki Cumhuriyet kutlamalarına renk kattı.

Yeni yıla yeni albüm

Arabeskin sevilen ismi Serkan Kaya, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı.

Arabeskin sevilen ismi Serkan Kaya, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Sahne performansına 'Unutamadım' şarkısıyla başlayan Kaya, art arda sevilen parçalarını seslendirdi. Yeni yıla yeni bir albümle gireceğinin müjdesini veren Kaya, "Şu an 8 şarkım hazır. Kalan şarkılarımı da 2-3 ay içerisinde tamamlayıp sizlerin huzuruna albümümü sunacağım" sözleriyle heyecanını seyircisiyle paylaştı.

56 ŞARKILIK CUMHURİYET KUTLAMASI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Derya Uluğ Bolu’da sahne aldı.Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü, Bolu'da 30 bin kişilik büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın günler öncesinde hazırladığı Cumhuriyet Bayramı

kutlamalarında Derya Uluğ, özel repertuarıyla tam anlamıyla bayram heyecanı yaşattı.

7'den 70'e tüm vatandaşlar Türk bayraklarıyla meydanı saatler öncesinde doldurdu.

Derya Uluğ, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Tam 2,5 saat sahnede kalan Derya Uluğ 56 şarkı söyledi.