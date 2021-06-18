Sedat Sarıkaya'nın kaleminden, Onur Betin & Mert Hakan feat. İlhan Ünver “Yok Olsam” isimli yeni single yayında!

Onur Betin & Mert Hakan feat. İlhan Ünver “Yok Olsam” 18 Haziran’da Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayında!

“Yok Olsam” şarkısının sözü ve müziği İlhan Ünver, düzenlemesi başarılı müzisyen Onur Betin imzası taşıyor. Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun üstlendiği video klip, geçtiğimiz haftalarda Polenezköy ve Riva’da tamamlandı. Video klipte Polonyalı model Polina Cherpurnova doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni dönem müziği olarak nitelendirilen, bünyesinde elektronik ve akustik altyapılarını barındıran ve bu akıma Türkiye’de yeni bir soluk getirecek olan “Onur Betin & Mert Hakan feat. İlhan Ünver “Yok Olsam” son dönemin en iddialı çıkışlarından biri olmaya aday!

Onur Betin ve Mert Hakan “Yok Olsam” da; “Aşk ruhsal anlamda sonsuza ulaşma, tamamlanma güdüsüdür. Ancak özüne kavuşmuş, sonsuz özgürlüğe ulaşabilmiş insan bu yüksek enerjiyle bütünleşebilir. Parçada da anlatmak istediğimiz, bu gerçeği arayıştaki tamamlanma, manevi boyutta yok olma arzusudur” düşüncesiyle tanımlıyor.

“Yok Olsam” şarkısının sözü ve müziği İlhan Ünver, düzenlemesi başarılı müzisyen Onur Betin imzası taşıyor. Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun üstlendiği video klip, geçtiğimiz haftalarda Polenezköy ve Riva’da tamamlandı. Video klipte Polonyalı model Polina Cherpurnova doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni neslin dinlemeyi tercih ettiği, şarkı ve video klibiyle hem kulağa hem göze hitap edecek olan “Onur Betin & Mert Hakan feat. İlhan Ünver “Yok Olsam”ı tüm dijital platformlarda bulabilir, video klibi ise MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.