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SEFA ÇAĞLAR: İnstagram’da hesaplar tehlike altında!

Sosyal medya uzmanı Sefa Çağlar ile İnstagram’ın uygulayacağı yeni kararları konuştuk.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Kasım 2020 Pazartesi 20:11
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SEFA ÇAĞLAR: İnstagram’da hesaplar tehlike altında!

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Sefa Çağlar, Instagram’ın bazı hesapları kapatacağını söyledi. Çağlar, ‘’Instagram uzun zamandır 3.parti uygulamalara (Repost, Kimler Takibi Bırakmış, Profilimi Kim Ziyaret Etmiş vs.) savaş açmış durumda ve son 6 aydır başarılı bir şekilde bu uygulamaları kullanan hesapları yakalayabiliyor. Yakaladığı hesapları süresiz olarak kapatıyor ve kaybeden taraf her zaman kullanıcılar oluyor. Hesabınıza bu zamana kadar verdiğiniz emeğin kalıcı olarak sıfırlanmaması için Instagram hesabınız ile bağlantılı olarak kullandığınız tüm uygulamaları telefonunuzdan kaldırmanızı, hesap şifrelerinizi değiştirmenizi ve bir daha kullanmamanızı tavsiye ederim. ‘’dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hakan KanburoğluRöportajInstagramSefa çağlarSosyal Medya
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