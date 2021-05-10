Serdar ortaç ile muhteşem söyleşi 

Haber Sedat Sarıkaya

Magazin ve cemiyet hayatının önde gelen dergilerden İstanbuldays Guide magazin-cemiyet dergisinin yeni sayısı çıktı. Yine gündem yaratacak röportaj ve haberleriyle dopdolu derginin kapak sanatçısı Serdar Ortaç oldu. Usta kalem, gazeteci Suha Baki ile sohbet ortamında yapılan bu röportaj çok konuşulacağa benziyor. Serdar Ortaç hayranlarına bu röportajı ısrarla okumalarını tavsiye ederiz. Dergide ayrıca Murat Kekilli, Aydilge, Irmak Arıcı,Tuğba Yurt gibi önemli isimlerin röportajlarına yer veriliyor. Başarılı ve sevilen sanatçılardan Serdar Ortaç dergiye yaptığı özel açıklamada "Aşk Dostluk ve Menfaat" bu üç kelime hayatınızda kesişir mi? sorusuna Aşk ve dostluk derin kesişirse menfaatle kesişmesi söz konusu bile olamaz derken, Seçil Gür ile olan ilişkilerinde birbirlerinden hiç sıkılmadıklarından bahsetti. Genç, güzel ve yükselişte olan sanatçılardan Irmak Arıcı ise vefasızlığı asla affedemem şeklinde hayata bakış açısını anlattı. Başarılı sanatçılardan Aydilge ise botokslu yüzler gibi botokslu ve dolgulu şarkılara maruz kalabiliyoruz diye yeni nesil şarkılardan bahsetti. Son dönemin sevilen isimlerinden Tuğba Yurt ise kendimi sahnenin büyüsüne kaptırmıyorum şeklinde açıklama yaptı. Bu ve bunun gibi bir çok önemli röportajı Suha Baki'nin imtiyaz sahibi olduğu İstanbuldays Guide dergisinde okuyabilirsiniz...