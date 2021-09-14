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SERHAN UÇAR "ZİRVE" DİZİSİYLE OYUNCULUĞA BAŞLADI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2021 Salı 10:43
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SERHAN UÇAR "ZİRVE" DİZİSİYLE OYUNCULUĞA BAŞLADI

Zirve internet dizisi oyuncusu Serhan Uçar 1997 Adana doğumlu halen Seyhan da ikamet ediyor

Kenar mahalleden Zirve internet dizisine sağlam giriş yaparak yükselen oyuncu şimdiler de popüler dizi ile  Adana  Taşkapı da başarılarına devam etmektedir

Ceset karakterine hayat veren ünlü genç oyuncu çok sağlam rollerle bir yerlere gelerek İstihbarat Başkanını oynayacaktır

Oyunculuk eğitimini tamamlayarak Adana da oyunculuk kariyerini yükseltmektedir

Rolleri arasında Adana da çekilen bir zamanlar Çukurova sıfır bir  sokağın çocukları, kendi yolunda,  dayı , facia 3lü ve buna benzer dizilerde rol almıştır

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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SERHAN UÇAR ZİRVE DİZİSİYLE OYUNCULUĞA BAŞLADI
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