Simge'yi Ağlattılar!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Simge , eski ve yeni şarkıları dışında sahne de söylemekten keyif aldığı şarkılarla muhteşem repertuvarı ile sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında dakikalarca alkışlanan Simge sahne ’de gördüğü ilgi karşısında göz yaşlarını tutamazken seyircisine ‘Bana bu güzel sesleri, anları yaşattığınız için ve beni ağlattığınız için teşekkür ederim.’ diyerek duygularını dile getirdi.

Simge 30 Ekim Cumartesi İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde olacak.