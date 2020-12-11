Şule Zeybek Katıldığı Programda Aldatıldığını Açıkladı! 

HABER: ASLAN SAYIM

Cansu Dere’nin dizide ki başına gelen Şule Zeybek’in başına gelse nasıl olurdu?

Şule Zeybek: Cansu Dereden hallice bir Şule oluyor zaten. Başıma da gelmedi değil yani evet benim de başıma geldi aldatılmak evet benim de içimden bir Cansu Dere çıkıyor.

Peki bir şans daha verirmisiniz?

Şule Zeybek: Hayır kesinlikle vermem. Asla! Ben kıskanç bir kadın değilim bu arada kıskanılmaktanda haz etmem yakaladığım an hadi eyvallah kendi yoluna yani.

Peki Aldatılmanın sebebi sadece karşı tarafın suçu mu? Çalışan Kadınlar eşlerine yeterince vakit ayıra biliyor mu?

Şule Zeybek: Ben bu konuyu da hiç sevmiyorum hani biraz kocasıyla ilgilenseydi falan diyorlar ben bunada katılmıyorum. Aldatan her zaman sadakatsiz olan yalancıdır. Bir de kadınlar ikinci kadını kıskanırlar o avcıysa avlanmayacak erkeklerde hiç kızmıyorum diğer kadınlara