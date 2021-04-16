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TASARIMCI MERT ERKAN’DAN “CADILAR MECLİSİ” UYARLAMASI

FashionWeekIstanbul 2021’inbirinci dönemi 13-16 Nisan 2021 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştirildi…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Nisan 2021 Cuma 10:25
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TASARIMCI MERT ERKAN’DAN “CADILAR MECLİSİ” UYARLAMASI

HABER: ASLAN SAYIM


Tasarımcı Mert Erkan, digitalrunway ve lookbookçekimlerini Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirdi. Toplam 18 look sergileyen ve adına “Cadılar Meclisi” adını verdiği Sonbahar/Kış 2022 kadın giyim koleksiyonunda sadece siyah renk kullandı. Koleksiyonun temasını Amerikan Korku Hikayeleridizisindeki Cadılar Meclisi bölümünden ilham aldı. Üzerinde geliştirdiği hikayedefeminizme, zamanında yaşamış olan ve topluma değer katmış önemli kadınlara yer verdi. Bu kadınlar tarafından oluşturulmuş, kendi hikayesini kendi yazan, değerli kadınların meclisine gönderme yaptı. Buradaki silüetleri“cadı” olarak betimleme nedeni; aslında koleksiyona ruh ve şekil veren ana ve ara detaylar, konseyi oluşturan kadınların mistik yönleri, mistik çağrışımlar ve imgesel kavramlar oldu.

Koleksiyonda ağırlıkla ipek tafta, ipek saten, poplin, gabardin ve dantel kullanan tasarımcı, formlarda giyilebilir ve sürdürülebilirliği vurguladı. Detaylarda ise; metal mistik aksesuarlar, tamamlayıcı avant-garde kemerler ve mistik takılar hakimken, styling’ibütünleştiren dantel eldivenler, dantel çoraplar ve yüksek postallar hikayeye farklı bir yön verdi.

Tüm prodüksiyonu ve koreografisini Asil Çağıl’ın üstlendiği defilede; defile video çekimlerini Ufkun Medya, lookbook çekimlerini moda fotoğrafçısı Edip Gündoğdu, saç tasarımlarını Mehmet Tatlı Kuaför ve makyaj tasarımlarını M.A.C. Cosmeticsgerçekleştirdi.

Mert Erkan’ın defilesinde Best Model of Turkey2019 birincisi Derya Ekşioğlu, 2018 birincisi Türkan Geyik, 2018 Best Model  Ukrayna Yanita Schmidt,Açelya Kartal, Meltem Keklik, Simge Ünal ve Seviye İkbal gibi başarılı 18 model yer aldı.

"İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG),  Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TASARIMCI MERT ERKANDAN CADILAR MECLİSİ UYARLAMASI
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