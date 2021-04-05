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Teo Demir ile farkı yaşayın!

Bir zamanların aranılan dansçısı ve DJ’i olan Teo, şimdi de işletmeciliğe soyundu. Dans ve DJ’lik zamanlarında  büyük başarılara imza atan Teo Demir, işletmecilik konusunda da iddialı…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 10:26
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Teo Demir ile farkı yaşayın!

HABER: ASLAN SAYIM

Muhteşem manzarası ve müziğiyle unutulmaz anları Bebek’te yaşamaya ne dersiniz?

Morale ihtiyacımız olan bugünler de, pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uygun, hijyene özen gösterilmiş, hem güzel mezeler yemek, hem de iki lafın belini kırmak için kendinize en uygun meyhaneyi arıyorsanız, boğaz manzaralı ve kaliteli müziğiyle akıllara ilk gelen Bebek Meyhanesi diyebiliriz..

Bebek Meyhanesi kısıtlamaların ardından yeniden açılmasıyla, özlenen meyhane ortamı ile müşterilerine farklı bir atmosfer kılarken, DJ TeoDemir’in işletmeciliğinde daha eğlenceli ve renkli bir hale geldi.

Her yaşa hitap eden müzikleriyle yeni nesil meyhane anlayışının da en güzel örneğini sunmasıyla Bebek'in gözde mekânlardan biri oldu.

Aralarında ünlülerin de olduğu nezih insanları ağırlayan, elit kesime hitap eden Bebek Meyhanesi'nde DJ Teo Demir, güncel müziğin yanı sıra 80’ler, 90’larla misafirlerinin istek parçalarına da yer verip, dans şovlarıyla keyifli zamanlar yaşatıyor.

Aynı zamanda eğlencenin doruğuna çıkaran misafirlere bir de Girit mezeleriyle ve Osmanlı’ya özgü sunumlarıyla, lezzetine doyamayacağınız 8 çeşit meze, 2 ara sıcağı olarak güveç yatağında özel bir ot ve ciğer sotesi servis ediliyor. Özellikle karides yatağında da sunum yapılırken, ana yemek olarak da karışık ızgara sunumları mevcut. Limitsiz alkol servisiyle birlikte mezeler, ara sıcaklar, ana yemeği “fix menü.”

Yemek yemek istemeyen misafirlere ise alakart servisi de açılıyor.

DJ Teo Demir’in işletmeciliğinde daha eğlenceli ve renkli bir hale gelen Bebek Meyhanesi pandemi kuralları çerçevesinde hizmet veriyor. HES kodları alınıyor. HES kodları alındıktan sonra misafirler masalarına yönlendiriyor. Masa mesafelerinin arası 1,5 metre olmasına ve hijyene çok dikkat ediliyor.

Saat sınırlaması olduğu için saat 14:00 ile 19:00 arasında hizmet verilen mekânda, denize sıfır bir konumuyla huzur verirken bir tarafta boğazı, bir tarafta da Bebek Caddesi izlemek mümkün.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Teo Demir Ile Farkı Yaşayın
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