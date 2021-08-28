Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.

HABER: DİNÇER KARACALAR



Fotoğrafçı Erkan Barış, başarılı çalışmalarıyla hem Türkiye’de hem de yurtdışında moda dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Fotoğrafçılık eğitimini Paris EFET Üniversitesi’nde tamamlayan, aynı zamanda Paris Opera Binası’nda çekim yapan ilk ve tek Türk moda fotoğrafçısı unvanını taşıyan Barış, yaşamını Fransa’da sürdürüyor.

ÜNLÜLERİN FOTOĞRAFÇISI

Fransa’da ve Türkiye’de farklı projelere imza atan Erkan Barış, hem ünlü yıldızların, hem moda dergilerinin hem de dev markaların favori fotoğrafçılarından biri. İstanbul Moda Akademisi’nin yanı sıra iki ülkedeki farklı ajanslarda eğitmenlik de yapan Barış, geçtiğimiz günlerde kariyerinin zirvesinde olan dünyaca ünlü bir isimden teklif aldı.

İSMİ ŞİMDİLİK GİZLİ

Erkan Barış’a ulaşan sanatçı, ondan yeni projesinde fotoğraflarını çekmesini istedi. Yaptıkları anlaşma gereği ismini gizli tuttuğu sanatçının teklifine olumlu yanıt verdiğini söyleyen Erkan Barış, “Çekimin detaylarını yakında netleştireceğiz. İddialı bir çalışma olacak. Fotoğraflar yayınlandığında tüm dünyada büyük ses getirecek” dedi.