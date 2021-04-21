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Türkiye'nin ilk Uranyen Astrologu ve yazar Sevilay Eriçdem, Uranyen Astroloji  ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Türkiye'nin ilk Uranyen Astrologu ve yazar Sevilay Eriçdem, Uranyen Astroloji  ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Nisan 2021 Çarşamba 16:46
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Türkiye'nin ilk Uranyen Astrologu ve yazar Sevilay Eriçdem, Uranyen Astroloji  ile ilgili merak edilenleri anlattı.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayan Sevilay Eriçdem, kendisi için her zaman büyük bir tutku olan Astroloji'yi 1999 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı. Aynı zamanda Amerikan Astrologlar Federasyonu (AFA) ve Astrologlar Topluluğu üyelikleri bulunan Eriçdem, bu alandaki farklı araştırmaları sonucunda uzmanlık alanı olarak Uranyen Astroloji'sine yöneldi.
Kaleme aldığı 'Uranyen Astrolojisi' ve 'Asteroidlerin Büyülü Dünyası' kitaplarıyla okuyucularından büyük beğeni alan Eriçdem, Uranyen Astroloji'sinin bilinen en eski ve Helenistik döneme ait simetri ve gezegen orta noktaları kullanılarak uygulanan bir teknik olduğunu ifade ederek, "Bu yöntem 2. Dünya Savaşı'nda da kullanıldı örneğin. Bu tekniğin yöntemlerine göre haritalarda nokta atışı yorumlar yapmak bile mümkün" diye konuştu.
Uranyen Astroloji'yi diğer astroloji sistemlerinden ayıran özellikleri sıralayan Sevilay Eriçdem, "Uranyen Astroloji, andaki eylem kalitesine inerek yaşamlarındaki seçimlerinde en doğru potansiyeli ortaya çıkartmalarına fayda sağlar" ifadelerini kullandı.
Sevilay Eriçdem, çalışmalarına halen Uranyen Astroloji Dernegi'nde devam ediyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
üniversiteUranyenAstrologSevilay EriçdemAstroloji
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