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Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor

Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi spor eğitmeni Anıl Taşkın, Avrupa’ya açılıyor. Taşkın, Almanya’nın Düsseldorf kentinde büyük bir spor eğitim merkezi açacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Nisan 2021 Cuma 17:28
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Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlülerin spor eğitmenliğini yapan Anıl Taşkın’ın birlikte çalıştığı isimler arasında işadamı ve şarkıcı Mr. Jade de var. Kendi alanında en çok talep gören eğitmenlerin başında gelen Taşkın, şimdilerde Avrupa’ya açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.


DÜSSELDORF’TA AÇILACAK


Ünlü manken Cansu Taşkın’ın da abisi olan Anıl Taşkın, Avrupa’da dev bir spor eğitim merkezi açmaya hazırlanıyor. Almanya’nın Düsseldorf kentinde hizmete girecek spor kompleksinin açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 02.04.2021 17:31
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Manken Cansu TaşkınAnıl Taşkın
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