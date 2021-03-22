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Ünlü oyuncu Özlem Balcı Köpeğine Koruma Tuttu! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 10:56
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Ünlü oyuncu Özlem Balcı Köpeğine Koruma Tuttu! 

HABER: ASLAN SAYIM

TRT1 de yayınlanan Seksenler dizisi oyuncusu Özlem Balcı gündemden düşmüyor! Ünlü oyuncu Özlem Balcı’ya sosyal medya üzerinden mesaj yolu ile ulaşamayan bir hayranı, Golden cinsi köpeğini kaçırmakla tehdit ederek dikkat çeken bir mesaj yazmıştı. Daha sonra Özlem Balcı tedbir amaçlı köpeğine ve kendine özel koruma tuttu. Bir hayranının korumalar tarafından darp edildiği ile ilgili internete düşen o videonun aslını Özlem Balcı’ya sorduk: 

Bir alışveriş merkezi çıkışında yanıma gelen genç bir arkadaşımız hayranım olduğunu söyleyip aynı gün içinde üç kere fotoğraf çektirdi. Sürekli peşimizde idi ben de malum köpeğimi kaçırmak isteyen biri tarafından mesajlar aldığım için tedirgin oldum. Genç arkadaşımız ile konuştum fotoğraf da çektirdim bir isteği vardı onu da dinledim. ‘O ses Türkiye’ de yarışmacı olduğunu söyleyen genç  kimse bana dönmedi lütfen bana yardım edin siz Beyazıt Öztürk’ü tanıyorsunuz dedi. Ancak ben ‘sanatta torpil olmaz’ konu benimle alakalı değil zaten dedim. Fakat ısrar uzayınca korumalar önlem amaçlı arkadaşa  müdahele etmek durumunda kaldılar. Videoyu da yanındaki arkadaşı çekmiş olayın aslı budur. Ben hayranlarımla her zaman konuşurum derdini dinlerim ancak bana ulaşmak için masum bir köpeğin kullanılmasına gerek yok ben zaten ulaşılabilen biriyim halktan kopuk yaşayan bir sanatçı değilim.

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