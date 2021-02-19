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ÜNLÜ SANATÇI SHEBİ: SAHNELERİ ÖZLEDİM

Ünlü sanatçı, DJ, prodüktör Shebi, pandemi sürecinde sahneleri özlediğini açıkladı. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Şubat 2021 Cuma 13:44
14 Okunma
ÜNLÜ SANATÇI SHEBİ: SAHNELERİ ÖZLEDİM

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Ünlü sanatçı, DJ, prodüktör Shebi, pandemi sürecinde sahneleri özlediğini açıkladı. Türkiye’nin ve Dünyanın en seçkin mekânlarında sahne deneyimi yaşayan DJ Shebi pandemi sonrası için kariyerindeki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Remix düzenlemeleri için hazırlıklar yapan Shebi, pandemi sonrası en yoğun talep alan DJ’ler arasında yer alıyor.

SHEBİ: SAHNELERİ ÖZLEDİM

Uzun yıllar deneyimlediği ve eğitimlerini aldığı DJ’lik sektöründe birçok farklı ve özgün işe imza atan sanatçının işleri oldukça yüksek kitlelere hitap eden Shebi, “Tüm dünya pandemide tehlike altında fakat sahne almak bir tutku ve tutkumu yaşamayı çok özledim. Sahneleri ve eğlenen insanları görmeyi özledim. Bugünler bittiğinde her gün farklı bir yerde sahne almayı hedefliyorum.” dedi.

Ünlü Prodüktör SHEBİ’nin instagram hesabından 10 binden fazla takipçisi bulunuyor.

instagram.com/shebimusic
www.shebimusic.com

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 19.02.2021 15:19
Anahtar Kelimeler:
DjShebiPandemiShoeib MardaniMüzik
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