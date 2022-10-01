Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını...

Ünlüleri Buluşturan Davet 

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, Kuzey Kıbrıs’ta  hayata geçirdiği otel projesini renkli bir yemek davetiyle tanıttı. Geceye sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 16:16
Ünlüleri Buluşturan Davet 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Enerji, gayrimenkul, tekstil ve turizm alanlarında dört farklı ülkede faaliyet gösteren Solo Yatırım Holding (SYO), Kıbrıs’ta dev bir yatırıma imza attı. 

 30 Eylül Cuma akşamı renkli bir yemek daveti verildi.

Yemek’de Ünlüler Geçidi.

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz’in ev sahipliğinde  Mario da gerçekleşen davete ilgi büyük oldu. Gece, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Davete katılanlar arasında Mehmet Ali Erbil, Ece Erken, İsmail YK, Seren Serengil, Mustafa Topaloğlu, Tolga Yüce, Arto ve Selen Görgüzel de vardı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ünlüDavetSolo Yatırım HoldingKuzey Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FUNDA ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
FUNDA ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans