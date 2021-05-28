Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1416
ALTIN
522.722
DOLAR
8.5871
STERLİN
12.1249
EURO
10.4362
Tarla mahkemeden satılıktır
Tarla mahkemeden satılıktır
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
7 yıl süreyle kiraya verilecek
7 yıl süreyle kiraya...
Flaş Haber
480 gönüllü aranıyor
Kapat

YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”

YALIN YAZ GÜLÜ ( wav) İndirme Linki : https://we.tl/t-SUiJyMZwwZ YALIN YAZ GÜLÜ (mp3) İndirme Linki : https://we.tl/t-Pcfj3DNPup KLİP İNDİRME LİNKİ  (Mp4) : https://we.tl/t-tnipL5UnH3

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 15:13
0 Okunma
YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”

SEDAT SARIKAYA

YALIN YAZ GÜLÜ ( wav) İndirme Linki : 

YALIN YAZ GÜLÜ (mp3) İndirme Linki : 

KLİP İNDİRME LİNKİ  (Mp4) : 
 

Altı yıl aradan sonra bir araya gelen Cornetto ve Yalın’ın yeni yaz şarkısı Yaz Gülü’nün klibi yayınlandı. “Aş Klişeleri, Gül Aşka” mesajını veren, Yalın’ın yazıp seslendirdiği şarkının klibinde son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu rol aldı.

Yazın habercisi yeni Cornetto şarkısı, ünlü şarkıcı Yalın’la yeniden kalplere uzanıyor. Cornetto, son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun oynadığı yeni şarkısının klibinde gençleri ilişkilerdeki klişeleri aşarak, aşka ilk adımı atmaya davet ediyor.

Reklam filmiyle büyük ses getiren “Yaz Gülü” şarkısı bu kez de klibiyle sevenlerini cesaretlendiriyor. Klipte ilişki klişelerinin görselleştirilmiş halleri, bazen dev bir ayakkabı, bazen bir saat, bazen de bir ayna olarak aşıkların karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu klip boyunca bu dev engelleri aşarken, Yalın da şarkısıyla yol gösteriyor.

En güzel yaz şarkılarının mimarı Yalın son şarkısıyla ilgili “Cornetto ile 6 yıl sonra buluşmak benim için büyük mutluluk. Birlikteliğimiz boyunca çok güzel şarkılara ortaklık ettik, yeni şarkımız Yaz Gülü ile de tıpkı sözlerinde olduğu gibi sevenlerin duvarları aşıp ilk adımı attığı sıcacık bir yaz olmasını diliyorum.” dedi.

Yaz Gülü klibinde rol alan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ise “Yalın ve Cornetto’yla ortak bir projede olmak benim için çok keyifli. Birbirini seven ancak ilk adımı nasıl atacağını bilemeyen gençlere ilham olmak için yola çıktık, böyle bir işin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum.“ dedi.

Cornetto ve Yalın, kaldıkları yerden yaza heyecan, mutluluk ve aşk katmaya devam ediyor.

Klip İzleme Linki; https://youtu.be/mSLtfJdx7k4

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI YAZ GÜLÜSedat SarıkayaYALINCORNETTO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!
Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!
ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’
ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’
Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."
Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans