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YALNIZ KRALİÇE

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:25
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YALNIZ KRALİÇE

DİNÇER KARACALAR

Miss FashionTv 2021 kraliçesi olduktan sonra şöhret basamaklarını hızla çıkan Dilara Kırmıt, oyuncu olma kararı alınca ilk projesi için M Yapım Murat Yontan ile el sıkıştı. Dilara Kırmıt  için özel bir proje hazırlanırken, oyunculuk konusunda çalışmalarını sürdüren ünlü model, podyum ve özel çekimlerden de geri kalmadı. Özel yaşantısı hakkında ilk kez açıklama yapan Dilara Kırmıt, Sheangirls dergisine verdiği röportajda “Gerçekten aşık olduğum bir ilişki yaşıyorum” demecini vermişti, geçtiğimiz gün hayranlarıyla sosyal medya üzerinde soru cevap olarak yaptığı söyleşide kalbinin boş olduğunu ve yalnız olduğunu dile getirince Kraliçenin aşkı kısa sürdü dedikoduları başladı. M yapım ve Murat Yontan yapımcılığında başrolde olacağı film için oyunculukta zirve benim hedefim bu hedefe giden yolda hiçbir engelin yolumu tıkamasını istemiyorum, işim için verdiğim emekleri boşa çıkarmayacağım vurgusunu yapan Dilara Kırmıt, bir kitap yazımını tamamladığını 2022 yılında çıkaracağını da sözlerine ekledi.   Yazdığı kitabın aşk ve kişisel gelişimi kapsadığını dile getiren Dilara Kırmıt, tüm gelirini de bir sosyal sorumluluk projesine bağışlayacağını sözlerine ekledi.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

0535 577 47 19

Anahtar Kelimeler:
YALNIZ KRALİÇE
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