Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1393.01
ALTIN
500.40
DOLAR
8.8516
STERLİN
12.0650
EURO
10.2752
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...
YSK'den personel alımı yapıyor
YSK'den personel alımı yapıyor
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut...
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 

Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi

Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi Portaxe, yeni konsepti ile yine her kesime hitap etmeye devam ediyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
05 Ekim 2021 Salı 15:53
0 Okunma
Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Portaxe’in CEO’su Lütfü Sapmaz yaptığı açıklamada, özel bir gala gecesiyle yeni konseptine merhaba diyecek “PORTAXE SHINE” yeni nesil meyhanenin için 9 Ekim Cumartesi günü Safiye Soyman- Faik Öztürk çiftinin konuklara muhteşem bir gece yaşatacağının altını çizdi.Sapmaz: “Biz gece hayatına renk katıyoruz. Her kesimden bizi tercih eden müşterilerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yerimizde hafta sonları “Sabah Bruncları” olmak üzere birçok yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca haftanın 7 günü “Düğün, Kokteyl, Toplantı ve Organizasyon” olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Konsepti Ile PORTAXE İstanbulun Gözdesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi
Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi
Sinem Umaş ticarete atıldı
Sinem Umaş ticarete atıldı
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans