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YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…

Yeni nesil yemekli, müzikli, eğlence anlayışı ve özgün kimliğiyle alanında fark yaratan yeme-içme adreslerinden biri olan “Ya Sonra Ortaköy” misafirlerini ağırlamaya başladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:44
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YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ortaköy’de Portakal Yokuşunda, muhteşem panoramik Boğaz manzarasıyla  konumlanan mekanın  açılış gününe ünlüler  adeta akın etti. Özenle yapılmış dekorasyonu, başarılı personeli ile yeni nesil eğlence anlayışını başarıyla sürdüren ve misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor.

    

Nihal Candan, Zeynep Mansur, Emel Yıldırım, Seçkin Piriler, Günsel Ülkü, Akasya Asıltürkmen gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlerin  açılışa katıldığı mekanda, yeni normal şartlara uygun kaliteli ve güler yüzlü eğlence anlayışı herkesi büyüledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MüzikYememkYa Sonra OrtaköyAçılışünlüPortakal Yokuşu
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