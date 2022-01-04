Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,968.98
ALTIN
763.04
DOLAR
13.18
STERLİN
17.79
EURO
14.88
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi öğretim...
İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 64...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...

Yılbaşı konserine özel uçakla gitti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 11:36
0 Okunma
Yılbaşı konserine özel uçakla gitti

DİNÇER KARACALAR

Cover çalışmalarıyla hem Türkiye’de hem de Almanya’da müzik listelerine damgasını vuran Uriel, yeni yılı sahnede karşıladı. Almanya’daki özel bir partide sahneye çıkan sanatçı, konser alanına özel uçakla gitti.

“Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır”, “Masum” ve “Nerdesin” şarkılarına yaptığı cover çalışmalarla 2021’e damgasını vuran Uriel, yılı muhteşem bir konserle uğurladı. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde verdiği konserleri yoğun ilgi gören başarılı sanatçı, yılbaşı gecesi Almanya’nın en büyük mekanlarından birinde düzenlenen özel partide sahneye çıktı.

HAVADA HEYECANLI DAKİKALAR

Uriel, Almanya’nın Kiel şehrindeki mekana gitmek için hava yolunu kullandı. Ünlü yıldız, şehre özel uçakla gitti. Pilot Frank Cosari yönetiminde Aschaffenburg’den havalanan uçak, Uriel’e heyecan yüklü dakikalar yaşattı. Uriel, büyük ilgi gören konserinde de şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı. 

2022 MÜJDESİ

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Uriel, sevenlerine yeni yıl müjdesi de verdi. “Eğrisi Doğrusu” cover’ının çok yakında dijital platformlarda yayınlanacağını duyuran Uriel, hemen ardından başka sürprizlerle dinleyicilerinin karşısına çıkacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı Konserine özel Uçakla Gitti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülden Konserinde Yer Bulamadılar, Canlı Yayından İzlediler!
Gülden Konserinde Yer Bulamadılar, Canlı Yayından İzlediler!
Ertunç Konserine Giremeyenler Kapıda Kaldı
Ertunç Konserine Giremeyenler Kapıda Kaldı
Doğuş: Best Of albümü planlıyorum
Doğuş: Best Of albümü planlıyorum
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans