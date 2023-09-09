EKRANA KİTLEYECEK!

Yalı Çapkını dizisi 2. sezonuna merhaba demek için günleri sayarken diziye dahil olan usta isim Binnur Kaya’nın dizideki ilk görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı.

Halis Ağa’nın kızı rolü ile dizinin kadrosuna dahil olan Binnur Kaya’nın tecrübesi ile diziye çok farklı bir kazandıracağını ve seyirciyi ekrana kitleyeceğini düşünüyorum.

İLK YARIŞMACILAR AÇIKLANDI!

Acun Ilıcalı’nın artık bir efsane olmuş yarışması Survivor, farklı kuralları ile çok yakında survivor sevenleri ekrana kitleyecek…

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacılarını sosyal medyadan açıkladı.

Sms oyları olmadan güce ve akla dayalı yeni Survivor All Star 2024’ün ilk açıklanan ismi 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat Altınkaya olurken, ikinci açıklanan isim ise sms sonuçları ile her seferinde şampiyonluktan olan Nagihan Karadere oldu.

Bakalım bu sezon Nagihan şeytanın bacağını kırabilecek mi?

EBRU GÜNDEŞ KİBARCA GERİ ÇEVİRDİ

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ödül törenleri hakkındaki son kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Ödül törenlerinde ödül verilen ya da ödüle aday gösterilen Ebru Gündeş "Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül töreni organizasyonlarının davetleri başladı Yıllardır, sayısını hatırlayamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Minnettarım, Ancak bir süredir olduğu gibi, bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için, aday gösterilmemin de, ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu özel ödüllerin, ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricama hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Sevgilerimle..." açıklamasını yaparak ödül törenleri hakkındaki net görüşünü böylece dile getirmiş oldu.

BALAYINDAN İLK FOTOĞRAF!

Güldür Güldür Show adlı programdaki “Mesut” rolüyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz hafta dünya evine girdi.

Çift düğün sonrası balayı için İtalya'yı tercih etti.

Çiçeği burnunda evliler balayından ilk fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından paylaştı.

FRAGMANI REKOR KIRDI!

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nin salı günü yayınlanan yeni sezon fragmanı büyük ilgi gördü…

Dizinin yeni sezon fragmanı sosyal medyada izlenmen rekorlarına imza atarken, sırf dizinin ınstagram’daki resmi hesabındaki görüntülenme sayısı 4 milyonu geçti.

Kızılcık Şerbeti bu sezonda yine soluksuz izleneceğe benziyor…

ZERRİN ÖZER REKORA KOŞUYOR!

Zerrin Özer, “Basit Numaralar” şarkısı ile adeta yeniden doğdu!...

Hem sevenlerini mutlu eden, hem de genç kuşağı yakalayan bir çalışmaya imza atan Özer, Youtube’da kısa süre içinde 8 milyonu aşan bir izlenme rekoruna da sahip oldu.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan, genel koordinatörlüğünü Selim Seven'in üstlendiği "Basit Numaralar" şarkısı ilk dinlediğiniz andan itibaren dilinize adeta yapıyor yapışıyor .

Şarkı Zerrin Özer’in güçlü sesi ile de öyle uyumlu olmuş ki sanatçı bu çalışması ile hedefi tam 12 den vurmuş!

AMERİKALI DAMADIMIZ OLDU!

2010 yılında Birleşmiş Milletler'de kadın hakları çalışmaları için Amerika’ya giden ve Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ekibinde de yer alan yazar Rabia Kazan'ın ABD'nin seçkin ailelerinden 'Saunders' ailesine gelin gittiği ortaya çıktı.

Milyarderler Dağı Aspen’in tanınmış playboylarından olan Clayton Saunders gönlünü Rabia Kazan'a kaptırınca çift soluğu nikah masasında almış.

İlk görüşte birbirlerine aşık olan ve hemen evlenen Rabia Kazan ile Clayton Saunders çifti sosyal medyada da yaşadıkları lüks hayatları ve paylaşımları ile dikkat çekiyorlar.

Amerika'da bir çok sektörde yatırımları olan ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Clayton Saunders’ın paylaşımlarına bakılınca da tam bir sanat ve spor tutkunu olduğu anlaşılıyor.