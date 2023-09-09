Ülke olarak futbolda her ne kadar istediğimizi alamasak da voleybol da filenin sultanları Türkiye Kadın Milli Takımımız yine bizi gururlandırdı. Daha önce milletler şampiyonluğunu kazanan milli sultanlarımız, çeyrek finalde İtalya’yı finalde de, Sırbistan’ı yenerek, Avrupa’nın en iyisi olduğunu gösterdi. Ama takımın içerisinde öyle birisi vardı ki, adeta takımı sırtlayarak tek başına 41 sayı yapan ve en değerli oyuncu seçilen Melissa Teressa Vargas, aslen Kübalı olup sonradan Türk vatandaşlığına geçen Vargas, gerçekten Milli Kadınlar Voleybol Takımımıza çok büyük katkı sağlayarak, ülke olarak bizleri gururlandırdı.

İleriki yıllarda bu güzel başarılar, dilerim başka spor alanlarında da gelir, inşallah ülkemize tekrar tekrar bu sevinçler yaşatılır.

İyi ki varsınız FİLENİN SULTANLARI…