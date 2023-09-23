ATİYE İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Türk pop müziğinin en güçlü kadın yıldızlarından Atiye, geçtiğimiz hafta ikinci kez anne oldu…

Atiye böylece 2019 yılında dünyaya gelen Ferah Feza adındaki kızından sonra Neva adını verdiği ikinci kızına da kavuşmuş oldu.

EN GÜZEL HAYAL “BOŞLUĞUN ÇIĞLIĞI “

İnsanların hayallerine kavuşmaları hep mutlu eder beni!... Sevgili arkadaşım Ayşen Peren, azmi ve emeği ile yıllardır ilmek ilmek işlediği, kaleme aldığı “Boşluğun Çığlığı “ kitabını yayımlamanın mutluluğunu yaşıyor şu günlerde…

Nemesis Yayınevinden çıkan “Boşluğun Çığlığı “ kitabında bir adamın iki kadının kadını hayatını nasıl değiştireceğine tanık olacağız

Sevgili Ayşen’in kitabını tanıtırken yazdığı şu birkaç satır ise beni cidden çok etkiledi:

Kitabımı; yazmayı çok seven, hayatını buna adayan ama ne yazık ki yirmi yıllık emeği, göz nuru ansiklopedilerini bastırmaya ömrü vefa etmeyen babam Ekrem Ermiş’e ithaf ediyorum. Biliyorum beni görüyor ve duyuyorsun.Ben hayalimizi gerçekleştirdim baba...

Herkesin bir gün hayallerini gerçekleştirmesi dileklerimle okunması çok olsun arkadaşım…

TAN TAŞÇI MÜJDEYİ HARBİYE’DE VERDİ!

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserleri Eylül serisini başlattı.

Bütün konserleri Soldout geçen sanatçı konserinde bir de müjde verdi.

Tan Taşçı; "Çok güzel bir albüm hazırlıyoruz. İlk albüm tadında olacak.

Çok güzel şarkılar var." diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

CEFİ İLE MUHTEŞEM BİR KIBRIS GECESİ

Taverna müziğinizin genç temsilcisi Cefi, önceki akşam Kıbrıs’ta Girne bulunan Savoy otelde sahne aldı.

Salonu dolduran 1000 kişilik misafirlerine unutulmaz bir Kıbrıs gecesi yaşatan Cefi yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Yunanca ve Türkçe bir repertuar ile unutulmaz bir geceye imza attı.

‘KARABURUN’UN HELENİ’ DENİZ SEKİ

Yoğun konser maratonuyla durmak bilmeyen Deniz Seki’nin İzmir Karaburun’un kurtuluşunda çıktığı konserde başına zeytin dallarından yapılan bir taç takıldı. Sanatçının sevenleri konser boyunca ‘Karaburun’un Heleni’ diye tezahüratta bulundu.

Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Seki’ye konserde bir de yavru keçi hediye edildi.

SIRADIŞI BİR SERGİ “IN TRANSİT”

New York’lu sanatçı Melody Hesaraky’nin ABD dışında düzenlediği ilk sergisi “In Transit”in açılışı geçtiğimiz hafta Decollage Art Space’te gerçekleşti.

Yönetmen, tekstil tasarımcısı ve sanatçı olan Melody Hesaraky’nin 2020 yılından beri üzerinde çalıştığı serisi “In Transit” bir çok sentezi içinde barındıran bir sergi.

Farklı görsel sanatlara kapılarını açan Decollage Art Space’te In Transit, sergisini 19 Ekim’e kadar görülebilirsiniz.

BU YILKİ ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ ONLARIN!

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde onur ve başarı ödüllerini alacak isimler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl ki onur ve başarı ödülleri Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e verilecek.

LÖSEV’İN UNUTULMAZ GECESİ

LÖSEV, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü özel bir gece ile kutladı.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve Lösemili Çocuklar Korosu’nun birlikte sahne performanslarıyla göz doldurduğu gecede iş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimleri ağırlandı.

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Lösemi tedavisinde devrim yaratacak Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ve tedavide yüzde 100 başarı için geri sayıma başladıklarını duyurdu.