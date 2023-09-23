FONKSİYONEL ÇAY LANSMANI MEDYA DÜNYASINI BULUŞTURDU

Türkiye'nin özel sektördeki en büyük çay üreticisi olan Doğuş Çay, Çağla Şıkel ile tanıtımını gerçekleştirdiği ENERGY, DETOX ve COLLAGEN çaylarını da içinde bulunduran yeni fonksiyonel çaylarının lansman toplantısını Pera Palace Hotel'de basın mensupları ile birlikte gerçekleştirdi. Reklam filminin başrolünde yer alan ünlü oyuncu ve manken Çağla Şıkel'in de yer aldığı lansmana; TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da katılarak çay tarımının sürdürülebilir olmasını amaçlayan "Her Dem Toprak İçin" projesine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Distopik Gençlik Müzikali ‘DOLAP’,

Nurus’un desteğiyle deprem bölgesindeki gençlerle buluşuyor

Çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro tarafından sahnelenen, Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik müzikali DOLAP, Nurus’un desteğiyle deprem bölgesindeki gençlerle buluşacak. Deprem bölgesindeki gençlere sanatın iyileştirici ve ufuk açan gücünü ulaştırmayı hedefleyen müzikal; 27 Eylül Gaziantep, 28 Eylül Adana ve 29 Eylül İskenderun’da sahnelendikten sonra, turnesine 1 Ekim İzmir’de devam edecek.

SILA VE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KOROSUNDAN YARDIM KONSERİ

LÖSEV, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü özel bir gece ile kutladı.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve Lösemili Çocuklar Korosu’nun birlikte sahne performanslarıyla göz doldurduğu gecede iş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimleri ağırlandı.

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Lösemi tedavisinde devrim yaratacak Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ve tedavide yüzde 100 başarı için geri sayıma başladıklarını duyurdu.

Coşar Kulaksız’ın ‘insanın arada kalmışlık duygusunu’ betimlediği fotoğraflardan oluşan "ARADA" sergisi Tophane-i Amire’de açıldı

Coşar Kulaksız’ın üç yıl boyunca farklı coğrafyalarda çekilen fotoğraflarından oluşan yeni sergisi “ARADA” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de açıldı.

KUN ART SPACE, SEZONU MUSTAFA BOĞA SERGİSİ İLE AÇTI!

Kısa sürede sanat arenasında yaptığı işlerle adından söz ettiren disiplinlerarası çağdaş sanat galerisi KUN Art Space, yeni sezonu Türkiye’yi farklı ülkelerde sergi ve sanat çalıştaylarında temsil eden Mustafa Boğa’nın ‘’Havuzdaki Ilık Yeri Aramak’’ adlı kişisel sergisiyle açtı.

Dr. Astrolog Şenay Devi "astrodehastore" nin Tek Yetkilisi Benim





Türkiye'de astroloji alanında ilk ve tek Dr. unvanını taşıyan Dr. Astrolog Şenay Devi "Maalesef her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de yanıltıcı ve yanlış yönlendirme yapan bir çok kişi var. Ayrıntılı araştırmadan ve emin olmadan hayatınızı etkileyecek konularda danışmanlık almayın." diyor.

Astrolojik Takıları Alırken Dikkat

Dr. Astrolog Şenay Devi, astrolojik takı ve yantra alanların çok dikkatli olması konusunda uyardı. Danışmanlık aldığınız kişinin sosyal medyasını yakından takip edin, birebir kendisine sorun, onun yönlendirdiği yerlerden alışveriş edin.



Astrodeha’nın tek online satış platformu olan astrodehastore’nın tek yetkili satıcısı benim, fakat benim markamın bile adını kullanıp yanlış yönlendirmeler yapıyorlar. Emin olmadan kimseye güvenmeyin. AstrodehaStore'nin Başka Şubesi Yok.

KIZINA SÜPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Bodrum’un gözde butik otellerinden Zeytinada Otel’in Genel Müdürü ve aynı zamanda BODER Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin hafta sonu kızı Eylül’ün doğum gününü sürpriz bir parti ile kutladı. 12 yaşına basan Eylül’e babası sürpriz yaparak sınıf arkadaşlarını davet etti, havuz başında organize ettiği mini bir parti ile kızının doğum günün kutladı ve doğum hediyesini verdi.

HIZLI ALIŞVERİŞ

Sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi.

Mağazaları hızlı hızlı turlayan Sponza’nın aceleci bir şekilde alışveriş yapması gözlerden kaçmadı. Muhabirin sorularını yanıtsız bırakan ünlü isim hızlı adımlarla AVM’den ayrıldı.

SAĞLIKLI AYAKLARLA DAİMA BİR ADIM İLERİDESİNİZ





Kurumsallıktan iş insanlığına geciş yapan hemşire Deniz Yahcı, vücudumuzun bütün yükünü taşıyan ayaklar için "ayak sağlığı önem taşır" diyerek 9 yıl önce "Diyabetik Ayak - Ayak Bakımı" merkezini kurar.



Hemşire olarak iş hayatına başlayan Deniz Yahcı meslek hayatı sürecinde diyabet hastalarını gözlemleyerek kanser hastalığından daha riskli ve daha hızlı yayıldığını fark eder. Dikkat edilmediğinde gözlere, böbreklere ve gün boyu bizi taşıyan ayaklara zarar verdiğini görür. Bunun üzerine öncelikle diyabet hastalara hizmet vermek üzere " Diyabetik Ayak - Ayak Bakımı" merkezini kurar.



Yahcı "Merkezlerimizde vücudumuzu taşıyan ayaklarımızın sağlıklı olması, sağlığını koruması ve problemli ayakların kişiye özel çözümlerle ortadan kalkması için tedavi yöntemleri uyguluyoruz." diyor.

Ressam Şevket Dağ, Humanis organizasyonluğunda, çok sevdiği İstanbul ile yeniden kucaklaşıyor





Resim sanatının usta isimlerinden biri olan Şevket Dağ’ın bütün eserlerini ilk defa bir araya getiren ‘Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ’ sergisi, Bozlu Art Project ev sahipliğinde Mongeri Binası’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Humanis organizasyonu ile gerçekleşen bu özel sergi sayesinde, Şevket Dağ çok sevdiği İstanbul ile yeniden kucaklaşıyor. Sergi açılışında konuşan Humanis CEO’su Yunus Sancak, “Humanis olarak, sanatın iyileştirici etkisini insan odaklı sağlık felsefemiz ile harmanlayıp, köklerimizi dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Önsezi” tatili Dubai’de!





Melisa Taç’ın “Önsezi”si gerek ana akım medyada ve gerekse sosyal medyada kısa sürede çok büyük ses getirdi. Güzel şarkıcının “Önsezi”si kısa zamanda tıklanma rekorları kırarken radyolarda ve klüplerde de en çok dinlenen şarkılardan biri oldu.

SECCAD MEHMEDİ’DEN

YENİ TEKLİ

‘DOLDUR MEYHANECİ’





Türkiye'ye özgü, duygusal yönü yoğun Arabesk’in, en güçlü, yeni ve dikkat çeken ismi Seccad Mehmedi, herkesin bir dönemine ışık tutan klasik hale gelmiş Doldur Meyhaneci’yi yeniden yorumladı.

İlk albümü 'Mahşer' ile büyük başarılar elde eden, videolarıyla internette tıklanma rekorları kıran Seccad Mehmedi’nin ‘Doldur Meyhaneci’ şarkısı, 22 Eylül Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Yeni şarkısı coşturacak

Müzik hayatına küçük yaşlarda bağlama çalarak başlayan Ardahanlı sanatçı Ahmet Hiçkorkmaz, yeni şarkısı “Vay Ben Görmedim” ile müzikseverlerle buluştu.

Sözleriyle ve müziğiyle dinleyicisini hem eğlendirecek hem de yerinde oturtmayacak eğlenceli şarkının sözü ve müziği Sedat Ezen & Orhan Çağlayan imzası taşıyor.