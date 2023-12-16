Toplumumuzun her kesiminde, şu bir takım fırsatçılar her zaman vardır.

Gerek ticari, gerek sosyal hayatta bu tür insanlar, uyanıklık yaparak başka insanların iyi niyetini sömürerek, hep kendilerine ekstra çıkar sağlamaya çalışarak, kendilerini uyanık zannederler. Bu değindiğimiz konuları, örneklendirecek olursak, mesela devletimiz asgari ücret görüşmelerine başlar başlamaz, birde bakarsınız tüm zincir marketlerde hemen her şeye yağmur gibi zamların yapıldığını görürsünüz. Devlet halkına katkı olsun diye KDV’yi %8’den %1’e düşüreceğini daha açıklar açıklamaz, ürünlerin etiketlerinde bir takım oyunlar yapılır. Bu fırsatçılık ve uyanıklık sadece marketlerde değil, hayatın her alanında mevcuttur. Kimileri sosyal medyada kolay para kazanma peşinde, kimileri bir koyup beş kazanma, kimileri de birilerini çarpma peşinde, böyle olunca da bu toplumda ne huzur olur, ne de istikrar.

Hayatta insanı insan yapan bazı özellikler vardır. Mesela kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başkasına yapmayacaksın. Bazı şeyler nefsine hoş gelse de, vicdanını asla elden bırakmayacaksın.