EBRU GÜNDEŞ’İN YILBAŞIN ŞIKLIĞI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Elexus Hotel'de sevenleriyle buluştu.

Monique Lhuillier imzalı elbisesiyle sahne alan Gündeş, üstü siyah, altı gümüş, payetli sahne kıyafetiyle çok şıktı.

Yeni yıl dileklerini sahneden paylaşan Gündeş, "2024 önce sağlık sonra barış getirsin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Gündeş, kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı.

ZARA’DAN MAVİŞİNE ÖZEL KUTLADI!

Yılbaşı’nda Abant’ta sahneye çıkan Zara, mavişim diye seslendiği annesine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Annesini sahneye davet eden Zara, seyircilerin coşkun tezahüratları ile Hatice Hanım'ın doğum gününü kutladı. Kızının sürprizi karşısında gözyaşlarına boğulan ve utanan Hatice Hanım güzelliğiyle dikkat çekerken Zara’da o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

FUNDA ARAR IŞIL IŞIL!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Funda Arar yılbaşı gecesi Kıbrıs Les Ambassadeurs otel'de sahne aldı ve sahnede Otel in 6. Yılı kutlama pastasını da kesti.

Songül Sarpbaş imzalı sarı elbisesiyle göz kamaştıran Fosfor renkli Arar, 2024'ten barış, mutluluk ve huzur diledi.

Güzel yorumcu yeni yılı salonu dolduran misafirleriyle coşkuyla kutlandı.

IŞIN KARACA YERİ GÖĞÜ İNLETTİ!

Sahnelerin güçlü isimi ünlü şarkıcı Işın Karaca 2024 yılbaşı konserine İstanbul Selectum City otel de girdi.

Yaklaşık iki bin kişilik dev salonda Gerek Senfoni tadinda gerek sevilen şarkıları yanısıra Ajda Pekkan dan Kayhan" uzanan uzanan repertuvar yanında unutulmaz Arabesk şarkılar ile özel bir yılbaşı gecesine imza attı.

Karaca gece 00:00'da İzmir Marşı eşliğinde Türkiye kadınları mozaği oluşturarak sahneye tüm gelen kadınları davet eden Işın Karaca, hemcinsleriyle yeri göğü inleterek marş söyledi.

Dizilerde oynarken Paraguay’a damat gitti!

Gezi videoları çekerek youtube kanalında yayınlayan Burak Durgun’un Paraguay seyahatinde tanıştığı oyuncu Onurcan Kırşan’ın Paraguay’a damat gittiği ortaya çıktı.

Paramparça, Küçük Gelin dizilerinde rol alan oyuncu Onurcan Kırşan’ın kısmeti Paraguay’da çıktı.

16 yıllık bir tiyatro geçmişi olan ve en son Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu’nda da sahneye çıkan Kırşan’ın rol aldığı dizilerden birinin Latin Amerika’da yayınlanmasıyla hayatının seyri değişti.

Dizide görüp kendisine hayran kalan Paraguay’lı Silvia Olmedo ile sosyal medyadan kurduğu bağlantı Onurcan Kırşan’ı evliliğe götürdü.

Paraguay’lı hayranı ile 2015 yılında başlayan beraberliklerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan ve bir de erkek evlada sahip olan çift hayatlarını Paraguay’da sürdürüyor.

Oyuncu Onurcan Kırşan, şimdilerde “Can Kırşan” adlı youtube kanalında ilginç gezi içerikleri üretmekle beraber araba alım satım işleri ile de uğraşıyor.

MAGAZİNİN YENİ SESİ “ARAMIZDA KALMASIN”

Yılların “2.sayfası” ani bir veda ile bitince yerine geçtiğimiz hafta “Aramızda Kalmasın” programı başladı.

Gülşen Yüksel Salt ile yollarını ayıran Müge Dağıstanlı Erdoğan, Milliyet gazetesi yazarı usta gazeteci Ali Eyüboğlu ile yeni bir yola çıktı…

Hafta içi her gün 08.30 ile 11.15 arası canlı yayınlanan programda Ali Eyüboğlu ile Müge Dağıstanlı Erdoğan magazin gündeminin nabzını tutmaya devam edecekler…

Özel Tasarım Pastaları Ödül Getirdi…

Fatma Öz Balçık, yaptığı birbirinden özel ve güzel butik pastaları ile özellikle sosyal medyada dikkat çeken bir kadın girişimci…

Bir çok ünlü ismin özel gün ve kutlamalarına yaptığı özel tasarım pastaları ile lezzet katan Fatma Öz Balçık 2023 yılını ödülle kapattı.

Balçık, geçtiğimiz gün By Hakan Taner Çapın’ın organize ettiği ödül gecesinde emeklerinin karşılığını “Yılın en iyi pasta tasarımcısı “ ödülü ile taçlandırdı.