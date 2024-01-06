Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası’nda, dünyanın 23 kanun yapıcı şahsiyetin rölyefisi bulunuyor. Onlardan birisi de Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman!

ABD Kongre Binası'ndaki Meclis Odası'nın galeri kapıları üzerindeki 23 mermer rölyef portre, Amerikan hukukunun temelini oluşturan ilkeleri oluşturma çalışmalarıyla tanınan tarihi figürleri tasvir ediyor.



Bunlar, odanın 1949-1950'de yeniden düzenlenmesi sırasında kuruldu. Yedi farklı heykeltıraş tarafından beyaz Vermont mermerinden alçak kabartma olarak yaratılan plakaların her birinin çapı 28 inçtir.



O isimlerden biri Kanuni Sultan Süleyman! 74 yıldır ABD Temsilciler Meclisi toplantı salonunda bulunuyor.





23 Kanun Yapıcının tamamı:



Alfonso X

Edward ben

Gaius

George Mason

Gregory IX

Hammurabi

Hugo Grotius

Masum III

Jean Baptiste Colbert

Jüstinyen I

Likurgus

İbn Meymun

Musa

Napolyon I

Papinian

Robert Joseph Pothier

Saint Louis

Simon de Montfort

Solon

Kanuni Sultan Süleyman

Thomas Jefferson

Triboniyen

Sör William Blackstone