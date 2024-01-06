Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası’nda, dünyanın 23 kanun yapıcı şahsiyetin rölyefisi bulunuyor. Onlardan birisi de Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman!
ABD Kongre Binası'ndaki Meclis Odası'nın galeri kapıları üzerindeki 23 mermer rölyef portre, Amerikan hukukunun temelini oluşturan ilkeleri oluşturma çalışmalarıyla tanınan tarihi figürleri tasvir ediyor.
Bunlar, odanın 1949-1950'de yeniden düzenlenmesi sırasında kuruldu. Yedi farklı heykeltıraş tarafından beyaz Vermont mermerinden alçak kabartma olarak yaratılan plakaların her birinin çapı 28 inçtir.
O isimlerden biri Kanuni Sultan Süleyman! 74 yıldır ABD Temsilciler Meclisi toplantı salonunda bulunuyor.
23 Kanun Yapıcının tamamı:
Alfonso X
Edward ben
Gaius
George Mason
Gregory IX
Hammurabi
Hugo Grotius
Masum III
Jean Baptiste Colbert
Jüstinyen I
Likurgus
İbn Meymun
Musa
Napolyon I
Papinian
Robert Joseph Pothier
Saint Louis
Simon de Montfort
Solon
Kanuni Sultan Süleyman
Thomas Jefferson
Triboniyen
Sör William Blackstone