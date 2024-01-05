Yeni yıl, birçoğumuz için yeni bir başlangıç ve gerçekleştirmek istediğimiz kararları belirlemek adına güzel bir fırsattır. Ancak yapılan araştırmalar, çoğumuzun bu kararlardan birkaç ay veya hatta birkaç hafta sonra vazgeçtiğini göstermektedir. Peki, yeni yıl için aldığımız kararlara bağlı kalmak için neler yapabiliriz?

Kararlar havuzunda boğulmayın, bir veya iki tanesini seçin Daha sağlıklı ve kaliteli beslenmek, daha fazla spor yapmak, daha fazla yatırım yapmak, yetkinliğimizi arttırarak, iş hayatında yeni fırsatları değerlendirmek ve hayalimizdeki tatile çıkmak veya beğendiğimiz lokasyondaki yazlığı satın almak mı isteyelim? Bunlar oldukça güzel hedefler! Fakat başarılı olmayı odağımız haline getirmek istiyorsak, listemizde yer alan ve bizim için çok önemli olduğuna inandığımız kararlardan birini veya iki tanesini seçip ve sadece onları odağımıza almalıyız. Odak noktamız dışına kalan hedeflerimiz için önünüzde her zaman yeni bir yıl olacak.

Hedeflerinizi netleştirin, flu bir nokta bırakmayın. Mesela bu sene maraton koşmak istiyoruz. “Bu yıl maraton koşmak istiyorum" demek yerine, maraton koşabilmek için yapmamız gereken antremanları detaylı bir şekilde hazırlamalıyız, eğer ihtiyaç duyuyorsak, bir profesyonelden destek almalıyız, beslenmemizi de antremanlarda ihtiyaç duyacağımız enerji miktarına göre planlamalıyız. Bu antremanları hem iş hayatımızı göz önünde tutarak hem de ailemize zaman ayırabilecek bir şekilde planlamalıyız.

Atomik alışkanlıklar kitabında James Clear, aldığımız kararların net olması gerektiğini ve bizim için basitleştirilmiş bir dizi eyleme bağlı kalarak gerçekleştirilebileceğinizden detaylı bir şekilde bahsediyor. Bu konuda örnek vermem gerekirse maratona hazırlanmak istediğimizden bahsetmiştik. Haftada 3 gün koşmaya karar verdik ve mesafelerimizi de belirledik. İş bununla bitmiyor. Ne zaman koşacağımıza da karar vermemiz gerekiyor.

Örneğin Cumartesi sabahı saat 09:00’da gibi zamanı da netleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca nerede koşacağımızı da belirlememiz Cumartesi sabahı uyandığımızda hedefimize bağlı kalmamıza destek olacaktır. Tüm bunlara ek olarak Cuma akşamı, Cumartesi sabahı koşumuz için giyeceğimiz kıyafetlerimizi hazırlamamız bizi daha da motive edecektir. Gerçekçiliğini sorgulayın Hayatında hiç koşmamış biri iseniz maraton koşmak pek gerçekçi bir hedef olmayabilir. Bu durumda hedeflerimizi gözden geçirip, bize uygun hale getirebiliriz. Maraton koşmak yerine kendimize 10 km hedefi koyarak sürece başlamamız hem bizim hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak hem de gerçekleştirilebilir bir hedefimiz olduğu için motivasyonumuzu yüksek tutacaktır.

Umarım yeni yıl hedeflerinize ulaşmanız için yeni bir bakış açısı kazanmanıza destek olmuşumdur. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olması dileklerimle…