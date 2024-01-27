ÖYKÜLER ÇOĞALSIN!

Günlerden 24 Ocak Çarşamba saat 19:15 Karaköy- Kadıköy vapuruna binenler hayli şanslı çünkü vapurda eşsiz bir müzik ziyafeti var.

O gün o vapurda genç müzisyen Kadifela hem sesi hem de oyunculuğu ile gönüllere taht kuran sevgili Öykü Gürman’ı görünce onu dinleyip çok sevdiğini dile getirip Öykü Gürman’ın oynadığı dizide söylediği çok dinlenen “Oy beni vurun vurun” şarkısını söylemek istediğini belirtiyor ve Gürman genç müzisyenin bu isteğini kabul ederek şarkıyı birlikte söylüyor … Öykü Gürman’ın o samimiyetini, doğallığını kibirden egodan uzak hallerine hayran oldu. Gürman aslında o gün genç müzisyen ile sadece şarkı söylemedi onun hayatının en kıymetli hatırasına bir imza atarak emek verdiği zorlu yolda motive olmasına sebep oldu.. O yüzden “Öyküler çoğalsın” diyorum çoğalsın ki gelecek nesillere müzik adına güzellikler katacak müzisyenler cesaret bulup yollarına devam etsinler.

PINAR DİLŞEKER’E “DÜĞÜN ESTETİĞİ “

Şarkıcı Pınar Dilşeker bir süre önce Zonguldakspor eski başkanı ve iş insanı İsmail Recai Şanlı ile nişanlanmıştı.

Çiftin magazin kulislerinde yaz aylarında dünya evine gireceği konuşuluyor.

Pınar Dilşeker evlilik hazırlıklarına devam ederken düğün öncesi kendini yenilemek için ünlülerin Estetik Cerrahı Dr. ilker Manavbaşı’nın kapısını çaldı…

Düğün öncesi kendinde değişimler yaptıran Pınar Dilşeker , yaz düğünü yapacağımız için şimdiden düğün hazırlıklarına başladık . Bunlar uzun ve meşakkatli işler. Ancak yaza yetişiriz Düğünüme çok özen ve titizlikle hazırlanıyorum. Yazın en fit ve en collagen ‘li halimle o gelinliği giyeceğim, darısı evlilik hayali kuranların başına dedi.

SILA’NIN HARAMİ HEYECANI!

Sıla’nın hayat arkadaşı İlker Kaleli ilk albüm çalışması "Harami" ile müzik dünyasına adım attı…Kaleli kadar Sıla’da Harami’nin heyecanını yaşıyor.

Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta Les Ambassadeurs Otel’de sahne alan pop müzik in özel sesi Sıla sahnede dünden bugüne uzanan repertuarında kendi şarkıların yanı sıra Sezen Aksu’dan Selami Şahin'e uzanan şarkılar seslendirdi.

Sıla sahnede hayat arkadaşı İlker Kaleli’yi de unutmadı ilk albüm çalışması "Harami" ile çıkış yapan Kaleli için " dinleyenin çok olsun ben sende den heyecanlıyım yolun açık olsun dedi.

EMEKLERİ ÖDÜLLENDİ!

''Gold Faces Of Turkey Awards'' (Türkiye’nin Altın Yüzleri Ödül Töreni) İstanbul Sheraton Otel'de; Ece Gürsel ve Mert Palavaroğlu sunuculuğunda; sanat, basın, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından birçok değerli ismin katılımıyla sahiplerini buldu.

DC Medya & CK Medya'nın ana teması 'Kadına Şiddete Farkındalık' olarak belirlenen ödül töreninde arka arkaya çıkarttığı projeleri ile son dönelerde dikkat çeken bir isim olan Elvan Gaye Elvan 'Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı” ödülüne layık görüldü.

Elvan, aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmada “Bu ödülü beni destekleyen tüm dinleyicilerim ve ailem adına aldım...Hiçbir şey için geç değildir. Yeter ki isteyelim ve elimizde olanların kıymetini bilelim” sözlerine söz verdi.

DENİZ SEKİ'DEN SERENAY SARIKAYA'YA TAM NOT

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde bu hafta Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı damga vurdu.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde, Devin'in kız kardeşi Yağmur'un düğünü oldu. Düğünde Orhan Gencebay ve Ebru Gündeş gibi usta seslerden dinlediğimiz "Benim Dünyam" şarkısını seslendiren Serenay Sarıkaya, yeteneğiyle herkesin beğenisi kazanırken ünlü şarkıcı Deniz Seki'den de tam not aldı.

Deniz Seki sosyal medya hesabından Serenay'ın "Benim Dünyam"şarkısını söylediği anları "Ah ne güzel söylüyorsun canım Serenay'ım" notu ile paylaştı

Deniz Seki'de aynı şarkıyı Orhan Gencebay'ın proje albümünde seslendirmişti.

GAMSIZ GERİ DÖNDÜ!

Fikret Bakıcı’nın işletmecisi olduğu 2007 yılında ilk kez kapılarını açan Gamsız Meyhane yıllar sonra Karaköy’de yeniden gece hayatına merhaba dedi.

Ünlü konukların katıldığı açılışta herkes efsane geri döndü dedi.Açılışa katılanlar arasında Zeynep Mansur,Pınar Soykan,Yonca Evcimik,Yeliz,Gizem ,Yılmaz -Gökçe Kırgız Taner,Emel Yalçın,Murat Aşık,Gökçen Paprika,Onur Gülmek,Rıza Sönmez gibi ünlü isimler yer aldı.

İNSTAGRAM’IN EN ÇOK TAKİP EDİLENLERİ!

İnstagram'da en çok takipçisi olan 10 Türk oyuncu kim merak ediyor musunuz? İşte ilk 10 sırada Instagram’da en çok takipçisi olan Türk oyuncular.

Hande Erçel 31 milyon ile ilk sırada yer alıyor. Burak Özçivit 25 milyon ile ikinci sırada onu Demet Özdemir 16 milyon takipçi ile takip ediyor.

Neslihan Atagül 14 ,Fahriye Evcen 13,Kerem Bursin 11,Can Yaman 10, Serenay Sarıkaya 10, Aras Bulut İynemli 10 milyon takipçi ile takip ederken listenin son sırasında ise 9 milyon takipçi ile Çağatay Ulusoy yer alıyor.

“BİR SEVDADIR” EKRAN İÇİN GÜN SAYIYOR!

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bozdağ Film imzalı ‘Bir Sevdadır’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, yapımını Bozdağ Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Günay Günaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı dizide başrolleri Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşırken, dizinin kadrosunda ayrıca Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi sevilen isimleri de barındıran dizi TRT 1 ekranlarında 31 Ocak’ta yayına girecek