Eğitim hayatı çocuklarımızın hayatının büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Çocuklar yıl boyunca birçok konu ile ilgili bilgi edinir ve bu bilgileri ile sınav olurlar.

Yıl boyunca derste dinlenen konular, evde yapılan ödevler, çözülen problemler, ezberlenen şiirler, araştırılan konular, yapılan sunumlar ve etkinlikler, çocuklarımızın yorgun düşmelerine sebep olur ve karne gününü büyük bir heyecanla beklerler.Yıl boyunca vermiş oldukları emeklerinin karşılığını bir an önce almak isterler. Karne almanın yanında bir de tatile girecek olmaları öğrencilerimize çifte mutluluk yaşatır. Bundan dolayı karne günü onların hayatında büyük bir öneme sahiptir.

Anne ve Babalar olarak bizler nasıl davranmalıyız? Veliler arasında adeta bir yarışa dönüşen karne notları, çocuğumuzdan önemli mi? Bence bunu sorgulamalıyız. Duygusal tepkilerden uzak durmalıyız. Karne notları düşük geldiyse bunun sebebini araştırmalıyız. Sonuç değil neden önemlidir. Çocuğumuzu yargılamadan önce notlarının kötü gelmesinin kaynağına inmeliyiz. Bu sorunu çocuğumuzun özelinde düşünmeliyiz. Derslere yeteri kadar çalışmama, çalışma ortamının kötülüğü, okulun yetersizliği ve onun odaklanma sorunu, aile ortamının düzgünlüğüne bakmalıyız. Okulda veya öğretmende bir sorun varsa ebeveyn olarak devreye girmeli ve sorunu çözmeliyiz. Karne zamanlarında en sık yaptığımız yanlışlardan biri de çocuğumuzun başarısını arkadaşları veya kardeşleri ile kıyaslamaktır. Böyle davranmak çocuğumuzu ileri götürmez, aksine onun hevesini kırar. Onun için söyleyeceğimiz her söze dikkat etmeliyiz.

Tam tersine çocuklarımızı yüreklendirmeli ve derslerini düzeltme isteği uyandırmalıyız. Onları motive etmeliyiz. Çocuğumuzun bize yapmasını istemediğimiz hiçbir davranışı biz de ona yapmamalıyız.

Tatile girdikleri şu dönemde bol bol dinlenmelerine ve tatilin keyfini çıkarmalarına fırsat verelim. Yeni dönem için enerji depolamalarına yardımcı olalım. Düşük not getirmiş olsalar bile onların da tatile, dinlenmeye ve okul düzeninden uzaklaşmaya ihtiyaçları olacağını unutmayalım. Tüm öğrencilerimize bol enerji depolayacakları bir tatil diliyorum...