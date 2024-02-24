İFAKAT FİTLEŞTİ!

Yalı Çapkını dizisinde “İfakat” rolü ile dikkat çeken ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, fazla kilolarından bir anda kurtuldu ve fit bir görünüm aldı.

Sosyal medyada yeni hali ile bolca paylaşım yapan ünlü oyuncunun fazla kilolarından kurtulması takipçilerinin de dikkatini çekti.

Santırcıoğlu’nun fit görüntülerine beğeni ve yorum yağarken herkes sanatçının zayıflama sırrının ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

GÜNDELİ DENİZ BEBEK BEKLİYOR!

Türkiye'de yayınlamış olduğu şarkılarıyla ve projeleriyle ses getiren ünlü sanatçı ''Günseli Deniz'' ; iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı muhteşem bir düğün eşliğinde Amerikalı iş insanı Nick Pickens ile hayatını birleştirmişti.

Yaşamına 2 yıldır Amerika'da devam eden ''Deniz''; geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarında hamile olduğunu duyurdu.

Günseli Deniz bebek haberini takipçilerine şu sözlerle duyurdu;

''Aylar önce biz evliliğimizin ikinci yılını kutlarken en güzel hediyemiz yukarıdan geldi. En yeni Özcan & Pickens aile üyesi yolda... Sevgimiz gibi ailemiz de katlanarak büyüyor. Nick ve Deniz'in hikayesinde sıra anne baba olmaya gelse de biz yine bildiğiniz gibi, önce aşık, önce sevgili...

''Günseli Deniz & Nick Pickens'' çiftinin bir kız bebekleri olacak.

SİMGE’NİN YALNIZLIĞI!

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge, “Aşkın Olayım" şarkısı ile de zirvedeki yerini koruyor…

Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Savoy Otel‘de unutulmaz bir konser veren Simge Sağın, “Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı: “Sürekli aynı şeyi söylüyorum yine tekrar edeyim bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı."dedi.

Konserde dünden bugüne hit olmuş parçaları seslendiren Simge şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de göz doldurdu.

Şarkıları, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Simge, Savoy Otel hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

İKİZLER GENÇ KIZ OLDU!

Bir dönemin Halk TV'de fırtınalar estiren habercisi Oya Lale Özan Arslan, şimdilerde "Lale Özan Arslan" adlı youtube kanalında haberciliğine devam ederken sosyal medyadaki paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Arslan'ın en son paylaşımını görenler hayli şaşırdı.

Ünlü habercinin 19 yaşına basan ikiz kızları Lal ve Dora boyunu aştı... İkiz kızlarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Arslan'ın paylaşımı büyük ilgi görüp beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken genç kızların annelerine benzerliği ise gözlerden kaçmıyor.

“MALUMATFURUŞ” 2. BASKIYI YAPTI!

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularının karşısına sürpriz bir kitapla çıktı. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta “kafaya takmama” sanatını icra ediyor. Kitap, 2. baskıyı yaparak satış listelerine hızlı bir giriş yaptı.

“Malumatfuruş,” pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla açılıyor ve tüm dünyanın tanık olduğu salgın zamanlarının resmini çiziyor. Hafta sonu günlüklerine pandemi sonrası da devam eden Aldinç, mizahı elden bırakmadan siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konuya da değiniyor.

SON DÖNEMİN YILDIZLARI

Son dönemde ekrana gelen birçok dizide pırıl pırıl genç yıldızlar doğmaya başladı.

Yeni jenerasyonun dikkat çekerek yıldızı iyice parlamaya başlayan kadın oyuncularından gözüme en çok çarpanlar Mina Demirtaş, Ülkü Hilal Çiftçi ,Çağla Naz Kargı ,Lizge Cömert, Yağmur Yüksel ,Sude Zülal Güler…

Bu altı genç kadın oyuncu şu an yer aldıkları dizilerde oynadıkları rollerin hakkını vererek Türk dizi sektöründe ileriki yıllarda iyi bir kariyer planlaması ile ekranda en çok aranılan isimlerden olacakları kesin.

NİŞAN TAMAM SIRA DÜĞÜNDE

Tolga Sarıtaş, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz hafta İzmir’de nişanlandı.

Çiftin aile ve yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen nişan töreni sonrası herkes düğünün ne zaman olacağını merak ediyor.

Aşklarını magazin basınından uzak yaşayan çiftin nişan sonrası düğünü yaz aylarında Çeşme’de yapacağı gelen bilgiler arasında