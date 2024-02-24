Washington'un Doğum Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington onuruna Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü kutlanan bir ABD federal bayramdır.

Tatil giderek hem Başkan George Washington hem de Başkan Abraham Lincoln'ün doğum günlerini kutlamak için bir fırsat haline geldi. Pek çok Amerikalı bu tatili Başkanlar Günü olarak adlandırıyor.İilk ABD başkanını, doğumundan 292 yıl yeniden anıldı.

Resmi bayram haline getirmek

ABD Kongre Araştırma Servisi'ne göre Kongre, ulusal "geçit törenleri, söylevler ve festivaller" düzenlemek üzere bir komiteyi ancak doğumunun yüzüncü yılı olan 1832'de karar verildi. Ve ancak 1879'da doğum günü Columbia Bölgesi'ndeki federal çalışanlar için resmi olarak resmi tatil haline getirildi.



Resmi adı Washington'un Doğum Günü'dür, ancak gayri resmi olarak Başkanlar Günü olarak bilinmeye başlamıştır. Doğum tarihinin 12 Şubat'a yakın olması nedeniyle Başkan Lincoln'ün de onurlandırılması yönünde tartışmalar yapıldı.



Kongre Kütüphanesi'ne göre, Illinois dahil az sayıda eyalet, Lincoln'ün doğum gününü resmi tatil olarak kutluyor. Bazıları Başkanlar Günü'nde hem Lincoln'ü hem de Washington'u anıyor.



Ancak federal düzeyde bu gün hâlâ resmi olarak Washington'un Doğum Günü.

İlk Başkan George Washington



George Washington, 22 Şubat 1732'de babasının Colonial Virginia'daki tütün plantasyonunda doğdu. Virginia sınırında araştırmacı olarak çalıştı ve ardından Virginia milislerinde binbaşı oldu. Fransız ve Kızılderili Savaşı sırasında kahramanca hizmet ettikten sonra ailesinin Virginia'daki evi Mount Vernon'a döndü ve başarılı bir çiftçi oldu.



1775'te koloniler ile Büyük Britanya arasında Amerikan Bağımsızlık Savaşı patlak verdiğinde Washington, Kıta Kongresi tarafından oybirliğiyle Kıta Ordusu'nun başkomutanı olarak seçildi. Küçük asker grubu iyi donanımlı, profesyonel bir orduyla karşı karşıyaydı, ancak inanılmaz zorluklar karşısında çoğu zaman perişan olan kuvvetlerini zafere taşıdı. İngilizler 1781'de Yorktown, Virginia'da teslim oldu. 1976'da ABD Kongresi, Washington'u ölümünden sonra altı yıldızlı general rütbesine yükseltti ve onun ordunun diğer tüm üyelerinden sonsuza kadar üstün olacağını garanti etti.



Washington neredeyse evrensel bir saygıya sahipti, özellikle de askeri zaferi sırasında tüm siyasi güç tekliflerini geri çevirdiği için. Bunun yerine Mount Vernon'daki özel hayata dönmeyi seçti. 1787'de ABD Anayasası'nın yazımına başkanlık etti ve onaylandıktan sonra oybirliğiyle ABD'nin ilk başkanı seçildi. 1789'dan 1797'ye kadar dört yıllık iki dönem görev yaptı. İkinci döneminin sonunda Washington, Amerika'nın en popüler figürüydü ve başkan olarak devam edebilirdi, ancak iktidardan feragat etti ve böylece halefleri için bir emsal oluşturdu.

Abraham Lincoln



Abraham Lincoln, 12 Şubat 1809'da doğdu ve 1860'ta Amerika'nın 16. başkanı oldu. Başkan olarak, ülkesine büyük bir anayasal, askeri ve ahlaki kriz olan Amerikan İç Savaşı'nda (1861-1865) rehberlik etti. Güneydeki köle sahibi eyaletler, Amerika Konfedere Devletleri'ni oluşturmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. 1 Ocak 1863'te yayınlanan Kurtuluş Bildirgesi, hâlâ isyan halinde olan Konfederasyon eyaletlerinde köleliği yasakladı. Bildiri, savaşı devletlerin hakları konusundaki bir çatışmadan, köleliğin yok edilmesini de içeren bir savaşa dönüştürdü. Lincoln, köleliğin sona ermesini sağlamak için bir anayasa değişikliğinin gerekli olduğuna inanıyordu ve Aralık 1865'te kabul edilen Anayasanın 13. Değişikliğinin kabul edilmesini destekledi. Lincoln, 9 Nisan 1865'te bir Konfederasyon sempatizanı tarafından vurularak öldürüldü. Konfederasyonun teslim olmasından günler sonra.

Her İki Başkanda Onurlandırılıyor



22 Şubat, 19. yüzyıl Amerikalıları tarafından bayram olarak kutlanıyordu. En az bir düzine eyalet Şubat ayının üçüncü Pazartesi gününü resmi olarak “Washington ve Lincoln'ün Doğum Günü” olarak kutlar ve diğer bir düzine eyalet de buna “Başkanlar Günü” adını verir. 1971'de Kongre, uzun tatil hafta sonları yaratmak için Washington'un Doğum Günü'nü ve diğer bazı tatilleri Pazartesi günleri belirledi.



Hem Washington'a hem de Lincoln'e saygı duyulsa da, federal tatil resmi olarak Washington'un Doğum Günü olarak kalıyor. İlk başkan aynı zamanda ülke çapında birçok heykelle ve ülkenin başkenti Washington'daki 555 metre yüksekliğindeki (169 metre) Washington Anıtı ile de onurlandırıldı. Hem Washington hem de Lincoln'ün benzerleri, Başkanlar Thomas Jefferson ve Theodore Roosevelt ile birlikte Güney Dakota'daki Rushmore Dağı'nda taşa oyulmuştur.



Tatil aynı zamanda sıradan askerler için ilk askeri liyakat nişanını yaratan generalin anısına da anılıyor. 1932'de Washington'un 200. doğum gününde yeniden canlandırılan Mor Kalp madalyası (Washington'un imajını taşıyor) savaşta yaralanan askerlere veriliyor. Anma Günü ve Gaziler Günü'nde olduğu gibi, Washington'un Doğum Günü de ABD'ye gazilerini onurlandırmak için başka bir fırsat sunuyor.





