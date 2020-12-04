Funda ERKOÇ

Bu AKREP kimleri sokacak!...

Star ekranında çok farklı bir dizi çok yakında seyircisi ile buluşacak!...

1441 Productions imzalı bu yeni dizinin adı önce Şahmeran olarak duyuruldu ama sonra isim değişikliğine gidildi ve adı AKREP olarak değiştirildi.

Dizinin başrolünde kadın komedyen dediğinde ilk akla gelen isimlerden olan Demet Akbağ ile Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteri ile seyirciyi oyunculuğu ile büyüleyen Müjde Evrim Alaysa var…

Demet Akbağ ile Müjde Evrim Alaysa arasında ölümüne bir rekabet, çekişme yaşanacak bu kesin…

Dizinin konusu hakkında henüz tam bir açıklama ama ilk tanıtımdan anlıyoruz ki yani düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen AKREP, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi

Müjde Evrim Alasya dram rollerde tavan yapan bir oyuncu özelikle son Kırmızı Oda performansı bunun iyi bir kanıtı sanırım Akrep’te daha entrikacı, daha hırslı ve bir o kadar da sempatik bir Evrim izleyeceğiz…Demet Akbağ’a gelince iyi bir komedyen, dram psikolojik aksiyon tarzında olur mu(?) derseniz “Evet olur” derim çünkü Binnur Kaya için o komedi filmlerinin dizilerinin vazgeçilmezi Kırmızı Oda ona olur mu demiştik ama oldu! Sanatçı her rolün üstünden gelebilmelidir asla bir yafta yapıştırmamak lazım…

Dizi şimdi ısınma turlarında yavaş yavaş afişti, tanıtımdı derken 2021 yılına girer girmez ekrana geleceğini tahmin ediyorum hatta belli olmaz Aralık son hafta bile ekrana merhaba diyebilir..

Merakla bekliyorum bu dizi Akrep kim olacak? Kimleri sokacak?

İnci Mercan Dolu Dolu Albüm Yapmış!...

İnci Mercan’ın uzun süredir Instagram’dan takip ediyorum.Yaptığı akustik çalışmaları oldukça başarılı buluyorum

Bir baktım, müzik piyasasının üretim sıkıntısı çektiği şu zamanlarda dolu dolu bir albümle gümbür gümbür geliyorum diyorum!...

9 parçadan oluşan ilk albümü Berduş ile müzik dünyasına sıkı bir giriş yapan İnci Mercan; bu kez 6 şarkıdan oluşan Mum ve Gül albümü’ ile dinleyicilerle buluşuyor.

Güçlü sesi, kendi has vokal tarzı var İnci Mercan’ın ve dediğim gibi dijital ortamda canlı söylediği şarkılardaki performansı ile de dikkatleri çekiyor…

Bu yeni albümde de İnci Mercan arabeskten rock altyapılarına uzanan geniş yelpazedeki müzikal altyapısı ve kalplere dokunan sesi ile yine çok konuşulacak.