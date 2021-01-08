Funda ERKOÇ

Seren Serengil “Evet” Dedi

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir evlilik haberi geldi.

Serengil, yaklaşık iki yıldır çok iyi arkadaşım dediği Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi, haklarında çıkan aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Ancak ikili, yakın arkadaş olduklarını söylemişti.



Paris Hilton 20 yılda büyük değişim yaşadı

Yıllar geçtikçe Paris Hilton daha da bir güzelleşiyor...Amerikalı sosyetik oyuncu ve şarkıcı Paris Hilton geçen seneler içinde güzelliğine güzellik kattı.

Hilton'ın 2000 yılında Beverly Hills'teki bir partide çekilen 19 yaşındaki hali şimdi ki hali arasında büyük değişim var...Henüz 19 yaşında Paris ve kız kardeşi Nicky birlikte Vanity Fair'in bir sayısında yer aldıktan sonra dünyanın dikkatini çekmişti.

39 yaşındaki ünlü isim şimdiler büyük işletme kurdu, bir dizi film ve televizyon programında yer aldı ve dünyaca ünlü bir DJ olarak yeni müzikler yayınladı. Aradan geçen zaman için hem işinde başarı sağlayan hem de güzelliğine güzellik katan Paris birkaç hafta önce Los Angeles'ta her zamankinden daha da iyi görünüyordu

Yine Ekranda Olacağım!...

Son olarak 'Gelinim Mutfakta' yarışmasını sunan Onur Büyüktopçu, yeni yılda farklı projelerinin olacağı müjdesini verdi.

Dizi ve program teklifleri aldığını söyleyen başarılı oyuncu, "Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir durum yok. Ama bu yıl ya dizi ya da tekrar güzel bir programlarda ekranlarda olacağım." açıklamasında bulundu.

Ayrıca İstanbul yakınlarında kısa bir doğa tatili yapacağını söyleyen Onur Büyüktopçu, "Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim. Öncesinde de bir kaç almam gereken ürün vardı, o yüzden günün erken saatinde buraya geldim" açıklamasında bulundu.





Hande Erçel'in ev hallerine bakan bir daha baktı

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel'in ev halleri büyük beğeni topladı.2020 senesinin yıldızı Hande Erçel kuşkusuz hem oynadığı dizinin başarısı hem de gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında aldığı ödüllerle taçlandırdı ününü...Erçel'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda dikkat çekici…Hande Erçel, sosyal medya hesabından ev hallerini yansıtan fotoğraflar paylaşınca takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.Erçel'in ev halini görenler "Bu kadının ev halini görünce kendimi çok kötü hissediyorum" şeklinde esprili yorumlar yaptılar.

Ediz Hun'dan 43 yıllık paylaşım!

Yeşilçam'ın en yakışıklı aktörlerinden olan Ediz Hun sosyal medya hesabında 43 yıllık bir anıyı paylaştı.Şu günlerde Savaşçı dizisinde askeri istihbaratta görev almış, emekli albay Gündüz Göktürk karakteri ile ekrana yeniden dönüş yapan Yeşilçam'ın en yakışıklı aktörlerinin başında gelen Ediz Hun sosyal medya hesabında bundan tam 43 yıl önceye gitti ve eşi Berna Hun ile çekilen evlilik fotoğrafını yayınladı. Ünlü aktör evliliğinin 43. yılını sosyal medyada paylaştığı nikah fotoğrafları ile kutlarken "3 Ocak 1973 Beyoğlu Evlendirme Dairesi Sevgi ve Saygıyla geçen 47 yıl.." sözlerine yer verdi.

Sosyal Medyasına Yeni İmaj!

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyasında bulunan fotoğrafları silmesi merak uyandırmış, akıllara 'Sunucunun hesabı hacklendi mi?' sorusu gelmişti.

Erken, ismini sır gibi sakladığı dünyaca ünlü bir markayla yaptığı anlaşma gereği sosyal medyadaki fotoğraflarını sildiği ortaya çıktı. Sunucu, ünlü firmanın isteği üzerine imajını da komple yenilemek zorunda kaldığı da öğrenildi.

Markanın şartlarından biri de Erken'in saçları olmuş. Yıllardır ekranlarda sarışın olarak gördüğümüz sunucu, anlaşma gereği saçlarını da kumrala çevirmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.



2020’nin En Popüler Oyuncuları Kimler ?

Adba Analytics 2020’nin en popüler kadın ve erkek oyuncularını açıkladı.

Listede erkeklerde Can Yaman kadınlarda ise Hande Erçel başı çekiyor.

Sen Çal Kapımı dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla liste başı olan Hande Erçel’i Demet Özdemir Neslihan Atagül , Ebru Şahin, Özge Gürel, Ece Yaşar, Birce Akalay, Hazal Subaşı, Elçin Sangu, Esra Bilgiç izlemekte.

Erkeklerde ise liste başı olan Can Yaman’ı Engin Akyürek , Kerem Bürsin , Alp Navruz, İbrahim Çelikkol, Akın Akınözü, Cihangir Ceyhan, Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu, Murat Yıldırım izliyor.

Aylin Aslım Anne Oluyor

Geçtiğimiz kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile nikâh masasına oturan Aylin Aslım'dan müjdeli haber var. 14 Kasım'da Antalya'da nikah masasına oturan Aylin Aslım anne oluyor.

Karnı iyice belirginleşen 45 yaşındaki Aylin Aslım annelik heyecanını. "İkinci yarı bambaşka başladı. Buraları annelik ve bebek hikâyelerine boğmamak için eskiden seyahatlerimi paylaştığım hesabımdan maceralarımı anlatacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu.Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." sözleri ile paylaştı.